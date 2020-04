Il y a quinze jours, la Ville de Marseille et le bataillon de marins-pompiers ont lancé le projet Comete pour détecter les traces de covid-19 dans l’environnement. Les premiers résultats viennent de tomber : « Les prélèvements réalisés dans l’air sont négatifs pour l’instant », indique un communiqué diffusé le 17 avril. Quant aux prélèvements de surface opérés sur les sites du bataillon de marins-pompiers de Marseille, dans lesquels du personnel était contaminé, 4 à 5% de ces prélèvements se sont révélés positifs.

Un millier de prélèvements réalisés

« Ces premiers résultats ont permis de perfectionner les protocoles de désinfection », explique les marins-pompiers. Au cours des prochains jours, les pompiers et C4Diagnostics, l’entreprise marseillaise qui coordonne le projet, vont étendre les mesures dans l’environnement à certains sites accueillant du public « en doublant la capacité de prélèvement et d’analyse », ajoute le communiqué

Au départ, C4diagnostics, associée avec la biotech de Luminy HalioDx, ont démarré avec une capacité maximum de cent échantillons traités par jour et affiche aujourd’hui 1 000 prélèvements réalisés à ce jour. « Comete est à la fois une cellule de prélèvements mobile armée par les experts de la cellule spécialisée Nucléaire Radiologique Bactériologique et Chimique (NRBC) du bataillon de Marins-pompiers de Marseille (BMPM) et une plateforme logistique et d’analyse de ces prélèvements pilotée par C4Diagnostics avec le concours d’HalioDx pour la réalisation des analyses », expliquent les partenaires dans leur communiqué.

Les prélèvements dans l’environnement ont été réalisés en priorité sur les sites opérationnels du BMPM et du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) ainsi que dans les centres névralgiques de la ville de Marseille. Contacté par Gomet’, la communication ne précise pas les lieux mais avance que « les bureaux de la police municipale ont également été testés ».

