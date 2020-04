Ce jeudi 23 avril, selon les données de l’Agence régionale de santé, le nombre d’hospitalisations en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est en baisse, avec 12 patients de moins. Le nombre de cas hospitalisés passe donc de 1811 à 1799. Si le nombre des cas en réanimation tend déjà à baisser depuis plusieurs jours, avec désormais 310 cas en soins intensifs (-16 par rapport à la veille), les hospitalisations avaient plutôt tendance à grimper jusqu’à présent. En revanche, le nombre de cas contaminés continue chaque jour d’augmenter, avec 245 nouvelles contaminations ce jeudi 23 avril. Au total, dans la région, 13 774 personnes sont atteintes par le covid-19, et 574 sont décédées de la maladie.

En France, on dénombre au jeudi 23 avril 120 804 cas confirmés, selon Santé Publique France. Au niveau national, la baisse du nombre d’hospitalisations est déjà enclenchée depuis quelques jours maintenant : 29 919 personnes sont actuellement hospitalisées sur l’ensemble du territoire, soit 512 de moins en un jour. Dans les services de réanimation aussi, 15e jour consécutif de baisse du nombre de patients atteints du covid-19 : 5053 cas graves, contre 5218 la veille, soit -165, même si 178 nouveaux patients ont été admis dans ces services en parallèle. La décrue, bien que lente, se poursuit. Le directeur général de la santé Jérôme Salomon a cependant nuancé : «Nous restons cependant, toujours à un niveau exceptionnel, supérieur aux capacités maximales de réanimation en France avant la crise». En effet, le nombre de décès à l’hôpital et en Ehpad reste conséquent : 21 856 décès liés au covid-19.

Au delà du territoire national, la pandémie continue de faire des ravages, avec plus de 2,5 millions de cas et environ 285 000 décès. Cependant, l’Italie, qui était jusqu’à il y a peu le pays le plus frappé, connaît une baisse du nombre de nouveaux cas de covid-19 depuis plusieurs jours. Les Etats-Unis sont désormais le pays le plus touché par l’épidémie. Par ailleurs, la Turquie recense plus de 100 000 cas de covid-19. Le bilan mondial de l’épidémie est à retrouver sur la carte de l’université John Hopkins.

