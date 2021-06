Si Martine Vassal semble satisfaite des résultats du premier tour des départementales, difficile de crier victoire. Comme son homologue à la Région, elle termine ce scrutin en deuxième position derrière le RN sur la totalité des voix. Au final, les binômes d’extrême droite devancent la liste Provence Unie d’un peu moins de deux points avec 29,95% des votants sur l’ensemble du Département. Sur Marseille, le RN réalise un score comparable mais l’écart est un peu plus marqué avec 3,5 points d’avance. Les candidats de Martine Vassal atteignent 26,6% contre 28,10% au niveau départemental. L’Union de la gauche avec des écologistes arrive assez loin derrière en troisième place dans le département même si ses résultats sont meilleurs à Marseille où le Printemps Marseillais arrive en tête dans les trois cantons du centre et se qualifie pour le deuxième tour dans quatre autres.

Le RN en tête dans deux cantons

Pour ces élections départementales, seuls deux candidats sont retenus au second tour dans chaque canton. Et le Rassemblement national répond présent pour la plupart d’entre eux. Seuls six cantons sont assurés de ne pas passer sous le contrôle de l’extrême droite : Arles, Aix 1, Gardanne, Aubagne, Marseille 2 et Marseille 12. Qualifié dans 22 cantons au total, le RN sera opposé dans la grande majorité des cas à une liste d’union de la droite et du centre au second tour. Hors Marseille, il reste en course dans les fiefs de la gauche que sont Istres et Martigues et à Aix 2, il est au coude à coude avec la liste DVD de Jean-Marc Perrin et Laurence Angeletti. Ses meilleures chances de succès reste à Berre l’Etang qu’il détient déjà depuis 2015 et à Salon 2 où il sera opposé au maire de Grans Yves Vidal.