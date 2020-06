Bernard Morel, économiste, enseignant et chercheur a orienté ses travaux vers le développement et la prospective territoriales. Engagé en politique, il a été vice-président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, durant la mandature de Michel Vauzelle, et président de l’Établissement public Euroméditerranée. Il invite dans cette tribune (*) à repenser nos outils de planification économique, au risque que le monde de l’après-covid ne soit pas comme avant, voire même pire….

« Rien ne sera plus comme avant », disait-on en plein confinement. L’histoire des crises pouvait inciter à en douter. Et il n’a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre que tout est fait pour que cela revienne comme avant. La multiplication « des plans » qui se mettent en place à coup (coût) de milliards d’euros témoigne de cette volonté de revenir le plus vite possible à une situation « normale », « quoiqu’il en coûte ».

La question est donc de savoir « comment ne pas revenir au monde ancien » Bernard Morel

Plan de soutien à l’automobile, plan de soutien à l’aéronautique, plan de soutien au tourisme, plan pour la réforme hospitalière, etc. Tous les jours nous amènent, avec force communications, notre lot de plans sectoriels dont le but affiché et justifié est le soutien de l’emploi, mais dont la conséquence directe est la survie de pratiques entrepreneuriales et managériales dont le moins qu’on puisse dire est qu’elles ne préparent pas un avenir serein et font souvent fi des leçons qu’on croyait devoir tirer de la crise sanitaire. Tous ces plans, loin de nous libérer, nous enferment, si on n’y prend garde, même si la relance pour assurer les revenus de milliers de salariés frappés de plein fouet n’est pas contestable. La question est donc de savoir « comment ne pas revenir au monde ancien », comme l’écrivait l’économiste Gaël Giraud.

Des plans pour sortir de situations économiques dramatiques ou difficiles, on connaît bien en France. Cela s’appelait, – j’espère qu’on s’en souvient encore, car cela n’est plus beaucoup enseigné – « LE PLAN ». Une vraie planification qui a permis la reconstruction de la France au lendemain de la guerre ou le déploiement industriel des années soixante 70, etc. Je vois le sourire ironique de certains me renvoyant à un autre temps dépassé où les gouvernements pouvaient s’appuyer sur des entreprises nationales et une économie administrée. Mais dépassé par quoi ? Par la seule recherche par les entreprises du profit et par la mainmise de l’économie financière. Le Plan, lui, avait pour but le développement et l’organisation de l’économie réelle dans une perspective de long terme et la déclinaison sur les territoires des mesures nationales. Tout incite à y revenir.