Le candidat Jean-Laurent Félizia (EELV) se met la gauche et les écologistes à dos. Après Olivier Faure, patron du PS, et Julien Bayou, secrétaire général d’EELV, c’est au tour de la gauche locale de mettre la pression sur le Varois. Crédité de 16.9% des voix au premier tour des régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le candidat du Rassemblement écologique et social déclare vouloir maintenir sa candidature pour le second round. « Nous avons eu un débat collectif et nous avons décidé de maintenir la gauche au second tour », a-t-il lancé hier soir depuis son local de campagne. Une décision surprenante, qui assurerait bien au Lavandourain plusieurs sièges au Conseil régional, mais qui pourrait aussi jouer en la faveur de son ennemi juré : le RN Thierry Mariani. Son pari, très risqué, n’est pas au goût des progressistes locaux.

J’appelle solennellement au retrait de la liste conduite par @FeliziaJean. Aucun risque ne peut être pris face à l’extrême-droite. #PACA #regionales2021 — Olivier Faure (@faureolivier) June 20, 2021

Incompréhension générale à gauche. À commencer par Michèle Rubirola. L’ancienne maire de Marseille demande à Jean-Laurent Félizia de retirer sa candidature et de ne pas « parier avec l’avenir des citoyens ». Une prise de position partagée par Samia Ghali, maire adjointe, et par Benoît Payan. Le maire PS de Marseille appelle à demi-mot au retrait de la liste de écolo-progressiste. « Nous ne pouvons nous résigner à ce que notre Région sombre dans l’impasse sinistre du RN », déclare-t-il dans un communiqué, et d’ajouter : « s’il y a le moindre risque que notre Région bascule aux mains de l’extrême droite, nous devrons être là où le devoir commande ».

Aucun intérêt ne prime sur celui des habitant•es de notre région #PACA.

Faire barrage au #RN n’est pas une option mais un devoir que @FeliziaJean doit prendre en responsabilité.

On ne parie pas avec l’avenir des citoyen•nes, il doit se retirer. #regionales2021 — Michèle Rubirola (@MicheleRubirola) June 21, 2021

🔴 La menace d’une victoire du #RassemblementNational est réelle en région Paca. Cette idée m’est insupportable au regard des valeurs et des combats qui sont les miens.

Dans cette configuration, il ne peut y avoir d’autre alternative que le retrait de la liste de @FeliziaJean. — Samia GHALI (@SamiaGhali) June 21, 2021

Quid d’Audrey Gatian ? L’adjointe au maire de Marseille en charge des mobilités est sur la liste présentée par Jean-Laurent Félizia. Elle voit la gauche locale se fissurer sous ses yeux et devra vite choisir son camp. Une décision qu’Anthony Gonçalves (PCF) n’a pas mis longtemps à prendre. Le communiste, lui aussi sur la liste de l’écologiste varois, saute le pas et annonce ce matin sur France Bleu : « ce sera sans nous ». Tous les partenaires de la liste Rassemblement écologique et social semble lâcher Jean-Laurent Félizia. Excepté peut-être Génération.s puisque Benoît Hamon, patron du parti, ne s’est pas prononcé sur le maintien du Varois.

Félizia exclu d’EELV s’il se maintient

La décision de Félizia est contestée, même au sein de sa propre famille. « C’est une erreur politique », assure le député européen Yannick Jadot (EELV) sur BFMTV. Si le paysagiste varois maintient bel et bien sa liste au second tour, Julien Bayou confirme ce matin sur franceinfo qu’il sera exclu du parti. Jean-Laurent Félizia souhaite que la gauche soit enfin représentée au Conseil régional, mais en jouant les trouble-fêtes, il a beaucoup à perdre, et pas grand chose à gagner. La fermeture du dépôt des listes a lieu demain à 18 heures.

Liens utiles :



> Régionales : la triangulaire Mariani-Muselier-Félizia à la Une de la presse locale

> [Régionales] Jean-Laurent Félizia (EELV) maintient sa candidature pour le second tour

> Régionales : la gauche prend le risque d’une triangulaire

> Régionales : Muselier et Mariani au coude à coude