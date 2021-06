Vite le second tour ! Au lendemain du premier round des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur, les résultats définitifs sont enfin connus. Ils ont été communiqués vers 3 heures du matin ce lundi 21 juin, et confirment les premières estimations de la soirée. Même si Renaud Muselier (LR) et Thierry Mariani (RN) sont plus proches que prévu, avec respectivement 36,4% et 31,9% des suffrages, les derniers bulletins ont semblé en faveur du candidat d’extrême droite, qui a renforcé sa courte tête sur le tard. Jean-Laurent Félizia (EELV), crédité de 16,9% des votes, a décidé contre toute attente de se maintenir, rendant l’issue de cette élection plus incertaine que jamais. Un « match serré », comme le souligne le quotidien Nice-matin.

Pour le quotidien La Marseillaise, le président sortant de la Région Sud peut y croire. Les derniers sondages annonçaient Thierry Mariani aux alentours de 43%, mais le candidat RN « plafonne » à 36,8%. De quoi redonner de l’espoir à Renaud Muselier, d’autant plus que l’écologiste Jean-Marc Governatori (5,3%) lui propose une fusion à ses conditions. Les négociations sont en cours. Une arme de plus pour l’ex-secrétaire d’État, moins distancé que prévu à la veille du second tour des régionales.

La Provence ne s’y trompe pas, même s’il est distancé au nombre de voix, Jean-Laurent Félizia joue « les trouble-fêtes » en maintenant sa candidature pour le second tour. Une triangulaire comme une « guerre des trois » dont le Varois ne peut sortir indemne que si Renaud Muselier est élu. Dans le cas contraire, Jean-Laurent Félizia aura bien quelques sièges au Conseil régional, mais il restera comme celui qui a offert la victoire au RN en Paca. Le quotidien souligne l’abstention record de ces élections (66,2%), qui « laisse planer l’incertitude sur le second tour ». Rendez-vous dimanche 27 juin pour connaître le nom du nouveau président de la Région Sud.

