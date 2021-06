Le suspense aura duré longtemps, ce dimanche soir. Au terme d’un scrutin mouvementé, les premières tendances apparaissent dans certains cantons et laissent entrevoir l’issue du second tour. D’autres, plus serrés, maintiennent le suspense à son comble ou encore représentent des enjeux en termes de gouvernance. Il seront, à n’en pas douter, scrutés minutieusement dimanche 27 juin prochain, pour le second tour.

Marseille 1 : un canton emblématique du Département

Le coeur de Marseille, et le centre névralgique du département : le Vieux-Port, le quartier historique, la Canebière … Le canton de Marseille 1 est un enjeu dans ce scrutin pour les différents partis qui se présentent. Pour l’heure, le maire de Marseille Benoît Payan et la maire du 1/7 Sophie Camard sont en tête et pourraient maintenir le canton à gauche, avec 49,80% des voix. Dans cette élection, la municipalité Printemps Marseillais a dispatché ses candidats dans les différents cantons pour tenter de récupérer un maximum de compétences, comme l’expliquait Sophie Camard dans son interview à Gomet’. Remporter ce canton permettrait à la municipalité d’agrandir ses compétences et d’asseoir sa légitimité sur ce canton emblématique de Marseille, où la gauche part cependant tranquille, suivie de loin par le Rassemblement National (18.83%).

Aubagne – Vitrolles : situation tendue pour les maires candidats

Un an après les élections municipales, les maires des communes qui se présentent aux départementales remettent en jeu leur légitimité démocratique. Un risque que prend Gérard Gazay (LR) à Aubagne. Pour l’heure en tête avec 37,50% des suffrages exprimés, son binôme Judith Dossemont et lui sont talonnés de prêt par la liste d’union de la gauche et des écologistes, menée par Soumicha Draoui et Yves Mesnard (31,76%).

A Vitrolles, Loïc Gachon (PS), réélu maire en 2020, est éliminé car il arrive troisième à 27,96% des voix, derrière la liste d’union du centre et de la droite menée par Richard Mallié et Amapola Ventron (35,44%) et la liste RN de Laurence Lamarque et Philippe Sanchez (31,41%).

Aix-en-Provence 1 et 2 en passe d’échapper à LR

Fiefs des Républicains, les deux cantons d’Aix-en-Provence, ville majeure du département, sont en passe d’échapper aux mains de la droite. A Aix-en-Provence 1, c’est l’Union de la gauche et des écologistes qui est en tête de ce premier tour avec Paul Pascual et Laure Surroca qui raflent 28,78% des voix. Ils sont suivis de près par la liste LREM, avec 25,51%. Le groupe d’union du centre et de la droite, lui, n’arrive qu’en troisième position … avec 24,49% pour Brigitte Devesa et Michael Zazoun. Le match du second tour sera donc serré entre la gauche et la liste de la majorité présidentielle.

A Aix-en-Provence 2, le sortant Jean-Marc Perrin arrive en tête mais cette fois pour la liste LREM. En 2015, dans le groupe Un département gagnant (UCD), il avait déjà remporté le canton. Cette fois à 24,96% des voix, il est suivi d’un cheveu par la liste Rassemblement national de Nathalie Chevillard et Yannick Decarra (23,97%). La liste d’union du centre et de la droite n’y arrive qu’en quatrième position avec 17,50% et perd donc ce canton.

