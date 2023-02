Elengy, filiale de GRTgaz exploitante des deux terminaux méthaniers de Fos-sur-Mer (Fos Tonkin et Fos Cavaou) a signé un accord le 6 février avec l’opérateur de transports aixois Delta Rail (Modalis) pour lancer une nouvelle offre de chargement de conteneurs au gaz naturel liquéfié (GNL). Le transport de GNL sera opéré depuis les plateformes de Delta Rail (Worms en Allemagne, Le Havre et Fos en France) à partir de mars 2023.

Les conteneurs seront pris en charge pour être transportés dans un premier temps via une logistique combinée, puis stockés et chargés en GNL dans les terminaux méthaniers opérés par les équipes d’Elengy à Fos-sur-Mer avant leur réacheminement au client. Le but de la manoeuvre est de mettre à disposition des clients, via des conteneurs spécifiques, la quantité de GNL dont ils ont besoin.

Une plate-forme multimodale de Delta Rail sur Fos Tonkin prévue en 2025

En parallèle, Modalis travaille sur la création d’une plate-forme multimodale à Fos-sur-Mer, selon les informations du journal le Marin. L’aménagement de la structure de 22 hectares sur le site de Fos Tonkin, proche des terminaux opérés par Elengy, est en phase d’études environnementales et de concertation publique, nous confirme Delta Rail.

Les travaux commenceront au terme de ces études. « Notre objectif est d’avoir notre propre terminal intermodal sur lequel ont pourra opérer des trains avec des volumes plus conséquents. A partir de ce terminal, nous pourrons également développer d’autres lignes. Nous souhaitons que la plate-forme soit opérationnelle en 2025 », affirme à Gomet’ Ben Smaïl, le directeur général de Delta Rail.

[Document source] Le communiqué de presse de l’accord

Liens utiles :



> [Energie] Marseille-Fos : le GNL ouvre la voie aux carburants marins alternatifs

> Port : Elengy met en vente des capacités GNL au terminal de Fos Tonkin