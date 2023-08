Share on Facebook

Les communiqués concernant la sécheresse dans les Bouches-du-Rhône, et vont dans le même sens. La carte du département rougit au fil des jours. Cette fois, c’est la zone secteur hydrographique de la Touloubre amont (11 communes) qui passe en état de crise sécheresse après la décision du préfet en date du 18 août..

Tableau des restrictions à l’usage de l’eau en situation de crise sécheresse. Source Préfecture des Bouches-du-Rhône

Cours d’eau : des débits faibles et qui continuent de baisser

La préfecture souligne en effet que le dernier bulletin hydrologique du 16 août 2023, partageant les données sur l’état des ressources en eau du département et les données météorologiques, montre que la situation de plusieurs cours d’eau du département continue de se dégrader. Les débits de l’Huveaune restent faibles et ceux de l’Arc aval, du Fauge et de la Touloubre amont continuent de baisser.

La situation de sécheresse du département est désormais la suivante :

• état de crise : Huveaune (17 communes), Touloubre Amont (11 communes)

• état d’alerte renforcée : Arc amont et aval (28 communes), Réal de Jouques (2 communes)

• état de vigilance : reste du département

