C’est un homme de l’intelligence artificielle et des services sécurisés qui devient président du Pôle SCS . Directeur vérification d’identité, biométrie et IA de Docaposte, la filiale de sécurité numérique du groupe La Poste Fabien Aili est ingénieur télécoms, ancien du Lycée Dumont d’Urville à Toulon, il est passé par Cap Gémini et Thalès.

Lors de l’assemblée générale annuelle du 23 juin 2023, les membres ont élu une nouvelle gouvernance avec quatre nouveaux représentants PME au conseil d’administration. Fort de sa confirmation pour la phase V des pôles de compétitivité, Solutions communicantes sécurisées, a l’ambition « de devenir l’un des premiers écosystèmes européens dans ses quatre domaines d’excellence au service d’une transition numérique durable. » Selon le communiqué du Pôle SCS, des actions clés seront déployées sur plusieurs thèmes :

SCS sera un acteur clé de France 2030 en Région au bénéfice de l’innovation dans le numérique.

Nos membres seront accompagnés dans les enjeux de la transition climatique et de la décarbonation.

La thématique de la cybersécurité restera un enjeu majeur et SCS participera aux actions régionales et nationales dans ce domaine.

SCS apportera son expertise aux actions d’attractivité de la Région dans le domaine du numérique

SCS accompagnera avec l’ensemble des pôles régionaux la transition numérique des PMEs

1,1 milliard € d’investissements

Pôle de compétitivité mondial SCS est implanté en Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur et regroupe les acteurs dans les domaines des technologies de l’Internet des objets, de l’IA & Data analytics, de la microélectronique et de la cybersécurité numérique. Avec 300 membres (grands groupes, start-up et PME et organisations de recherche), il porte 345 projets collaboratifs de R & D financés représentant plus de 1,1 milliard € d’investissements.

Le bureau est reconduit autour de Fabien Aili

Vice-présidents :

Stéphane Leletty, Director Hpe Sophia-Antipolis,

Hasnaa Étienne, Innovation and Collaborative R & D programs manager, ST Microelectronics,

David Delafosse, directeur du Campus Georges Charpak Provence de l’École des mines de Saint-Étienne –

Secrétaire : Frédéric Mallet, professeur des universités et directeur adjoint du laboratoire I3S, Université Côte d’Azur

Secrétaire adjoint : Claude Seyrat, cofondateur, Firecell

Trésorier : Jean-Pierre Delesse, cofondateur, Trusted Objects

Trésorier adjoint : Marc Paul Denamiel, Directeur des ressources Humaines, NXP

Lien utile :

Les huit pôles de compétitivité de la région emportent le grand chelem pour 2023-2026