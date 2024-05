C’est une très belle fin d’après-midi et soirée ce mardi 7 mai au pied de la cathédrale de La Major. Alors que plusieurs événements se déroulent au Musée Regards de Provence avec l’inauguration de « Marseille au coeur maritime » et une soirée sur la terrasse organisée par l’agence de marketing One Provence, l’esplanade qui longe Cosquer Méditerranée et le Mucem s’anime.



Le Département et la Métropole organisent une nouvelle soirée festive avec animations, concert et un spectacle pyrotechnique avec les drones du Groupe F. Ils seront 35000 à assister à l’événement selon les chiffres communiqués par les organisateurs.



Sur le quai, l’impressionnant trois-mâts colombien Gloria ouvre son pont aux visiteurs gratuitement. Au large, le groupe CMA CGM, en signe de bienvenue à la flamme olympique, a positionné son navire Greenland chargé de conteneurs dessinant les lettres Paris 2024 et dans le ciel, la Patrouille de France s’entraîne à dessiner les anneaux olympiques.

Des images exceptionnelles pour mettre dans l’ambiance des deux jours de fête qui s’annoncent. Bienvenue à Marseille !

