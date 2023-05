Pour la troisième année, les vélos viennent s’emparer du Cours Mirabeau, à Aix-en-Provence. Dimanche 14 mai, les cyclistes sont mis à l’honneur pour cette nouvelle édition de la Fête du Vélo. Co-organisée par la ville d’Aix-en-Provence et par l’Adava Pays d’Aix, la journée va être riche en animation.

Gomet’ s’associe à la Fête du vélo d’Aix



Gomet’, media engagé sur le territoire pour le développement du vélo (voir la 2e édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces le 25 mai prochain) s’associe à l’événement aixois en co-animant un plateau média tout au long de la journée, en avec Radio Cyclo. Deux conférences seront également modérées par la rédaction de Gomet’ l’après-midi, l’une consacrée à la sécurité et l’autre à la santé.

De 10h à 18h, les stands proposeront diverses animations. Jeux de société, atelier vélo smoothie, circuit de karting, ateliers d’apprentissage, customisations de vélo ne sont qu’une partie de ce qui est organisé. Des activités variées qui sont destinées à tous les publics.

Arrivée de la convergence à l’occasion de la fête du vélo organisée à Aix-en-Provence dimanche 15 mai 2022 (Crédit Gomet’/JFE)

Le programme :

11h30 : convergence cycliste

11h45 : discours de la maire de la ville et du président de l’Adava

12h30, 14h30 et 16h : spectacle « Eliot, the Peaky Biker act »

15h et 16h45 : conférences sur les thèmes de la santé et la sécurité animées par Gomet’

L’évènement propose également des circuits à vélo dans le centre ville, la campagne aixoise, et le parc naturel urbain. Des parcours allant jusqu’à 20 kilomètres pour profiter des joies de pédaler, les poumons ouverts.

