« Ca va être magique ! » Tony Estanguet, le président du comité d’organisation des Jeux Olympiques 2024 n’a pas caché son émotion et son enthousiasme mardi 7 mai alors qu’il était présent à une soirée organisée au Musée Regards de Provence par les acteurs économiques réunis autour de l’agence de marketing territorial One Provence.

A la veille de l’arrivée de la flamme olympique dans le Vieux-Port, il estime que cet événement est « crucial » dans la chronologie des JO organisées en France cet été.« C’est le retour de la flamme en France 100 ans après. C’est ici que tout commence » déclare-t-il en présence notamment de Martine Vassal, la présidente du Département et de la Métropole et de Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI AMP et de Provence Promotion. Le triple champion olympique de canoë insiste sur l’envergure médiatique de l’arrivée de la flamme avec une visibilité internationale exceptionnelle.

Revenant sur tout le travail accompli durant « cette longue aventure de huit ans » Tony Estanguet félicite et remercie particulièrement les acteurs locaux pour leur engagement et leur détermination.

