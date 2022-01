La députée européenne Sylvie Brunet sonne l’heure de la mobilisation à… Marseille. L’élue Modem (groupe Renew Europe) estime en effet que la présidence française est une « opportunité unique » pour trouver auprès de l’Europe des réponses aux attentes des Marseillaises et des Marseillais. Sylvie Brunet pointe de nombreux sujets notamment les crises sanitaires, sociales ou environnementales qui touchent la cité phocéenne. « Sur ces sujets, les dossiers que veut faire avancer la France sont essentiels : Europe de la santé, Europe sociale, Green Deal ou encore Pacte migratoire… Marseille doit pouvoir compter sur l’Europe face à ces défis immenses. » L’Europe a aussi besoin de Marseille pour répondre à ces enjeux estime Sylvie Brunet, par ailleurs conseillère municipale d’opposition à Cassis.



Plusieurs événements vont permettre à la ville de montrer que Marseille est une grande capitale européenne et méditerranéenne rappelle Sylvie Brunet. Un Conseil des ministres européens du Commerce sera organisé les 13 et 14 février. Un sommet européen des régions et des villes doit se tenir les 3 et 4 mars. Sans parler dans un avenir plus proche Forum des mondes méditerranéens les 7 et 8 février en présence d’Emmanuel Macron.

Présidence française de l’Europe : « nous devons tous participer » Sylvie Brunet

Sylvie Brunet en aouût 2021 sur le site de l’usine Arkema à Marseille pour accompagner le Plan de relance franco-européen (Crédit Gomet’/JYD)

Et Sylvie Brunet de conclure à la veille du discours d’Emmanuel Macron attendu à Strasbourg mercredi 19 janvier : « Cette présidence française est très attendue par nos collègues européens. Elle doit être un succès collectif auquel nous devons tous participer. Je connais l’engagement de nombreux Marseillaises et Marseillais pour l’Europe. Associations, entrepreneurs, élus, citoyens… Notre ville regorge d’énergies et d’idées pour améliorer les politiques et faire vivre des projets européens au quotidien. Cette présidence est une occasion unique de les partager et de les promouvoir. Je continuerai à être mobilisée pour relayer ces actions auprès du Gouvernement et de mes collègues du Parlement ».

