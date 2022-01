Le budget du Parc National des Calanques bondit de 28% en 2022, soit 8,4 millions d’euros. Une augmentation rendue possible grâce à la dotation de 1,7 million d’euros attribuée au parc des Calanques dans le cadre du plan France Relance. S’ajoute à cette dotation une autre du même montant allouée par le Département des Bouches-du-Rhône.



Les fonds accordés dans le cadre du plan France Relance doivent permettre au Parc de financer plusieurs projets en 2022, en particulier le lancement d’un appel à projets pour l’électrification des navires de transport des visiteurs, qui fonctionnent actuellement à l’énergie thermique. Il s’agit du projet le plus important du parc financé dans le cadre du plan (750 000 euros). Mais ce dernier doit permettre également la restauration des trémies de la pointe Cacau, anciennes structures permettant l’extraction de la pierre de Cassis, qui font partie du patrimoine des calanques et ont déjà fait l’objet d’une première restauration dans le cadre d’un contrat de mécénat conclu avec l’architecte Rudy Riccioti dont la villa se situe non loin sur la presqu’île voisine. Enfin, le Parc envisage l’aménagement du bord de route du Logisson, afin de permettre aux cars de visiteurs de s’arrêter et empêcher le stationnement anarchique des voitures le long de la Gineste.

La pointe Cacau à l’embouchure de la calanque de Port-Miou à Cassis (Crédit Gomet’)

Mais ce n’est pas tout : le fait d’obtenir cette dotation France Relance a permis au Parc de débloquer des fonds auprès d’autres institutions. Le bénéfice de France Relance au profit du Parc se chiffre ainsi en réalité à 3,2 millions d’euros, précise le service communication du parc national. Des fonds externes qui doivent permettre de financer notamment plusieurs actions de renaturation par exemple sur le sentier du Portalet ou sur le parking de la Gardiole.

Une maison d’accueil du public à La Ciotat

Autre projet sur les rails, financé par le budget annuel du Parc en 2022 : la transformation de l’ancienne villa de l’acteur Michel Simon à La Ciotat en maison d’accueil du public du Parc des Calanques. « La Ville de La Ciotat, propriétaire des lieux, va nous les mettre à disposition pour créer une maison d’accueil, afin de présenter le parc aux visiteurs, les sensibiliser à la biodiversité, par exemple aux herbiers de Posidonie. Nous avons choisi cet emplacement car il se situe à proximité d’une des entrées principales du parc », explique Didier Réault, le président du parc des Calanques, contacté par Gomet’.

Une demande de postes supplémentaires auprès du ministère de la Transition écologique

Dans le cadre de France Relance, le parc des Calanques souhaite aussi demander l’attribution de postes supplémentaires par le ministère de la Transition écologique, qui affecte les agents au sein des onze parcs nationaux que compte le territoire français. En effet, en novembre dernier, le ministère a annoncé la création d’une vingtaine de postes pour les parcs nationaux. Sur ces postes, dix doivent être attribués au Parc de Forêts (Côte d’or), créé en 2019. Le Parc des Calanques espère pour sa part en récupérer trois : « Le parc des Calanques a été créé il y a dix ans sur un schéma de 69 agents. Or, aujourd’hui, nous n’en avons que 53 alors que nous faisons face à de multiples défis comme la surfréquentation. J’ai donc demandé trois postes supplémentaires attribués au Parc car j’estime que nous en avons davantage besoin que les autres parcs », détaille Didier Réault. La réponse du ministère devrait être connue début février, ajoute-t-il. Il salue cependant le travail de la secrétaire d’Etat à la Biodiversité Bérangère Abba : « C’est une prouesse d’avoir réussi à créer des postes pour les parcs nationaux car cela n’avait pas été fait depuis longtemps. Ceci dit, il faut une répartition des fonds en fonction des moyens et une appréciation au cas par cas », conclut-il.

Pique-nique en famille dans la calanque de Sormiou (Crédit Gomet’/archives)

