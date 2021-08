Des poubelles pas bêtes … Le tri des déchets entre dans une nouvelle ère à Aix-en-Provence. A la Rotonde, aux Allées Provençales et rue d’Italie, vingt nouvelles corbeilles de tri intelligentes Winbin, déployées par l’entreprise éponyme avec le soutien de Citeo, sont expérimentées depuis le 18 juillet, pour une période de six mois.

Comment révolutionnent-t-elles le tri des déchets ? Deux types de poubelles sont mises à disposition des Aixois : l’une pour les déchets divers, une autre pour les emballages. Equipées de panneaux solaires et connectées à l’application Winbin, elles fonctionnent en toute autonomie et informent en temps réel de leur taux de remplissage, pour optimiser les tournées de collecte et limiter les coûts.

Elles contiennent un piston qui vient écraser le contenu, ce qui laisse donc plus de place pour le remplissage et limite le passage de véhicules pour le ramassage des déchets. Ainsi, outre la valorisation du tri dans l’espace public, la Ville d’Aix-en-Provence tend à optimiser les services de propreté de la ville et sensibiliser les Aixois à la propreté urbaine.

Quant à la collecte des poubelles, elle est réalisée dans un premier temps par l’entreprise Winbin elle-même, par des agents à bord de vélos électriques équipés d’une remorque. Les services de la Ville prendront le relais courant septembre avec leurs propres équipements.

Récompenser le geste de tri des déchets « nomades »

L’objectif de ces poubelles d’un nouveau genre est de sensibiliser à la collecter et au tri des déchets issus de la consommation dite « nomade » : cannettes, emballages de sandwich, etc. Pour cela, Winbin propose de récompenser les trieurs via son application en cumulant des points pour chaque déchet ramassé, qui permettent au final d’obtenir des bons de réduction. Une stimulation qui n’est pas sans rappeler celle proposée par Terradona (Gardanne) et son application Cliiink, autre solution expérimentée ces dernières années sur le territoire métropolitain.

Crédit : D. Kapikian / Ville d’Aix

Le projet ludique de la start-up aixoise a été retenu par Citeo dans le cadre se son appel à manifestation d’intérêt « collecte innovante » d’une enveloppe de six millions d’euros lancé par Citeo en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et dolidaire et l’ADEME pour mieux trier ces déchets nomades (montant réparti entre tous les projets de France, soit 200 000 euros par projet). Au delà du soutien financier, Citeo aide aussi à la mise en place du dispositif par la mise en relation des différents acteurs, ou encore l’accompagnement dans la communication et la sensibilisation.

Au début du mois, Citeo avait déjà contribué à accélérer le tri des déchets dans le Pays d’Aix en facilitant les consignes de tri avec une seule et unique poubelle jaune, pour correspondre aux objectifs de la loi anti-gaspillage et pour l’économie circulaire (Agec).

