Gomet’ avec ses partenaires, Région Sud Investissement et le cabinet Crowe Ficorec, publie tous les semestres le baromètre métropolitain des levées de fonds. En juillet 2021, nous avons publié l’ensemble des données et analyses du baromètre 2020. Retrouvez en ce début août, chaque jour, les tableaux de données, les analyses, interviews et points de vue de nos partenaires. Aujourd’hui, l’éditorial d’Alain Lacroix, le président de Région Sud Investissement.

La crise sanitaire nous a plongé dans l’inconnu provoquant un vrai trou d’air qui a aspiré l’ensemble du monde économique. Jamais, de vie d’homme, nous n’avions connu telle situation. Si nous ajoutons que l’économie a horreur de l’incertitude, force est de constater que notre activité a connu début 2020 un véritable ralentissement. A cela, il faut ajouter l’injection massive d’argent frais dans l’économie via les prêts garantis par l’Etat. Cet apport a notamment permis aux entreprises de décaler leurs opérations, particulièrement dans le compartiment prêts participatifs. Ces deux facteurs ont clairement ralenti les activités de Région Sud Investissement mais rapidement, nous nous sommes adaptés et il y a eu un fort effet de rattrapage dans la deuxième moitié de l’année. La dynamique se confirme en 2021. Nous avons retrouvé un rythme identique aux années pré-Covid avec une vraie croissance de l’attractivité de la Région.

Recoller à l’économie réelle

Nous ne l’avons pas souhaitée mais la crise Covid de 2020 a aussi été l’occasion pour nous d’approfondir notre réflexion sur le positionnement de Région Sud Investissement. Avec l’idée de passer de la start-up nation, dont nous voyons les limites, à l’économie réelle, avec la volonté de s’adresser aux entreprises qui forment le gros des emplois de notre territoire. Nous ne disons pas que les start-up n’ont plus leur place dans notre activité. Elles restent évidemment très importantes pour l’innovation. Mais il faut convenir qu’elles créent très peu d’emplois et que leur taux de mortalité est extrêmement fort durant les premières années de leur création. Nous allons donc continuer à les soutenir mais nous allons aussi réorienter davantage nos actions vers les entreprises plus classiques qui ont également besoin d’un opérateur comme le nôtre.

Le soleil, la mer et la compétitivité

Notre Région a un potentiel considérable. Il s’appuie sur trois piliers : notre économie repose sur une géographie exceptionnelle qui additionne les principaux facteurs d’avenir. Nous sommes au bord d’une frontière qui s’appelle la Méditerranée qui nous ouvre de nombreux horizons avec un hinterland connecté à toute l’Europe qui offre des moyens de communication extrêmement fluides. Avec, ce qui ne gâte rien, un environnement climatique exceptionnel. L’absence d’industrie traditionnelle qui a longtemps été le handicap de notre région se révèle aujourd’hui un atout. Notre économie ne repose pas sur une seule activité. Elle est diversifiée, ce qui nous rend, plus que d’autres, résilients en temps de crise.

Nous sommes le territoire des industries de pointe. De celles qui sont en phase avec notre monde, plus encore avec ce qu’il sera demain. Alain Lacroix

Et nous sommes le territoire des industries de pointe. De celles qui sont en phase avec notre monde, plus encore avec ce qu’il sera demain. L’aéronautique, le numérique, la santé pour ne citer qu’eux. Dans les critères de choix d’implantation d’une société, tous ces éléments sont loin d’être neutres en terme d’attractivité. C’est une chance incroyable et un avantage compétitif majeur sur les autres territoires. Si j’osais, je dirais que nous sommes depuis longtemps considérés comme la Floride française. Il nous reste à devenir sa Californie. Un endroit qui combinerait l’environnement, la qualité de vie et la performance. C’est une ambition à la portée de notre territoire et Région Sud Investissement compte bien contribuer à son niveau à l’atteinte de cet objectif.

Alain Lacroix

Président de Région Sud Investissement

