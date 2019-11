Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 7,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs Abonnements personnelsAbonnements professionnels Déjà abonné ? Connectez-vous.

Depuis sept ans, les Trophées de la Com Sud Ouest récompensent les meilleures campagnes de communication des agences, entreprises et collectivités des régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Organisé par le Club de la Com basé à Toulouse, et l'Apacom (Association des professionnels aquitains de la communication basée à Bordeaux), le concours a annoncé ses lauréats…