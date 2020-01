A l’occasion de ses 40 ans, fêtés lundi 9 décembre à la Fruitière numérique de Lourmarin dans le Vaucluse, l’Agence régionale pour l’environnement – Agence régionale pour la biodiversité (ARPE-ARB) a décerné à quatre parcs d’activités le label « Parc + », créé dans le cadre du Plan climat adopté par la Région le 15 décembre 2017. Cette année, les quatre parcs d’activités suivants ont ainsi été labellisés Parc + niveau 1 :

Zone d’activités Athélia I à V • La Ciotat [13]

Parc d’activités Carreau de la Mine • Meyreuil [13]

Pôle industriel de Rousset • Rousset / Fuveau / Peynier [13]

Zone industrielle Carros – Le Broc • Carros / Le Broc [06]

C’est la deuxième année de suite que l’Arpe-ARB met l’honneur les démarches exemplaires de parcs d’activités de la région via le label « Parc + ». Celui-ci est décerné selon toute une batterie de critères : aménager judicieusement son territoire pour accueillir les entreprises et leurs salariés, lutter contre le gaspillage foncier, préserver et valoriser le paysage et la qualité de vie locale, favoriser les liens et le dialogue entre les entreprises et leur territoire, améliorer le quotidien des salariés et des usagers. En complément, trois parcs d’activités supplémentaires ont été reconnus « parcs d’activités engagés » :