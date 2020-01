A l’occasion de ses 40 ans, fêtés en décembre dernier à la Fruitière numérique de Lourmarin dans le Vaucluse, l’Agence régionale pour l’environnement – Agence régionale pour la biodiversité (ARPE-ARB) a dévoilé les collectivités de la Région Sud lauréate du label « Territoire durable – Une COP d’avance », créé dans le cadre du Plan climat adopté par la Région le 15 décembre 2017.

1979-2019 : 40 ans d’engagement aux côtés des territoires. L’ARPE-ARB fête ses 40 ans d’existence autour de sa Présidente @Mireille13600 et avec tous ses partenaires @MaRegionSud @AFBiodiversite @SauvonsLeau DREAL @Min_Ecologie et @ademe ainsi que tous les PNR. Longo Maï ! pic.twitter.com/ewXWiikZ7w — ARPE – ARB 🌿 (@ARPE_ARB) December 9, 2019

L’engagement de 25 collectivités récompensé

L’édition 2018-2019 du label « Territoire durable – Une COP d’avance » a finalement abouti à la désignation de 25 collectivités lauréates. Animé sur le territoire régional par l’Arpe-ARB, ce dispositif permet aux collectivités candidates de bénéficier du programme d’accompagnement par l’Arpe-ARB et ses partenaires et la valorisation de leurs actions.

Ce label, attribué pour 3 ans, valorise l’engagement des collectivités sur un ensemble de critères environnementaux (voir encadré), en évaluant leur niveau de performance sur une échelle de 1 à 4, le plus grand numéro représentant la meilleure performance. Pour cette édition 2018-2019, sept collectivités ont été classées labellisées niveau 3, dix au niveau 2 et cinq au niveau. En plus, trois territoires sont classés comme « engagés dans la démarche ». En revanche, aucune collectivité n’atteint pour le moment le niveau 4, le plus haut possible.

Le jury évalue les collectivités candidates selon plusieurs critères :

– la démarche territoriale de développement durable,

– le soutien de la transition énergétique,

– l’aménagement durable,

– l’adaptation au changement climatique,

– le développement de nouvelles mobilités, de l’économie circulaire,

– la préservation de la biodiversité, de l’eau et des ressources naturelles,

– la promotion d’une alimentation durable, Source : ARPE-ARB

Zoom sur les lauréats de l’édition 2018-2019.

Les sept collectivités labellisées niveau 3 :

Pôle d’équilibre territorial et rural du Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois et du Queyras (Hautes-Alpes)

Cannes (Alpes-Maritimes)

Métropole Nice-Côte d’Azur (Alpes-Maritimes)

Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes)

Châteaurenard (Bouches-du-Rhône)

Meyrargues (Bouches-du-Rhône)

Miramas (Bouches-du-Rhône)

Les dix collectivités labellisées niveau 2 :

Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance (Hautes-Alpes)

Fuveau (Bouches-du-Rhône)

Jouques (Bouches-du-Rhône)

La Fare les Oliviers (Bouches-du-Rhône)

Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône)

Venelles (Bouches-du-Rhône)

La Croix-Valmer (Var)

Le Cannet des Maures (Var)

Néoules (Var)

Avignon (Vaucluse)

Les cinq collectivités labellisées niveau 1 :

Communauté de communes de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes)

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)

Aubagne (Bouches-du-Rhône)

Gréasque (Bouches-du-Rhône)

Communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse (Vaucluse)

Les trois collectivités engagées dans la démarche