Alors que la flamme olympique fera son entrée dans la rade de Marseille à bord du Belem le 8 mai, l’agence Erasmus+ France Éducation Formation a lancé une opération symbolique : un relais de la flamme européenne dans cinq villes françaises. L’événement a débuté à Paris le 4 mai, à l’occasion de la Fête de l’Europe, et le premier relais symbolique de la flamme européenne est officiellement prévu à Marseille le 8 mai. Ensuite, il se poursuivra à Montpellier le 13 mai, à Bordeaux le 23 mai, pour finalement atteindre Poitiers le 25 mai.

Le parcours de la Flamme Olympique du 8 au 9 mai à Marseille

La première ambassadrice d’Erasmus+ qui va inauguré ce relais à Marseille est Laura Galliano, diplômée de l’Université de Toulon et originaire de Bormes-les-Mimosas (83). Elle a réalisé une mobilité Erasmus d’un semestre dans la ville de Tallinn (Estonie) pendant l’année universitaire 2018/2019. Cécile Cudeville, Maïa Marchande-Lima et Zoé Mallamaci sont les deux autres ambassadrices d’Erasmus+ qui seront également présentes. Au total, ce sont 52 ambassadeurs qui ont été sélectionnés dans toute la France pour l’évènement.

Témoignage de l’ambassadrice Erasmus+, Laura Galliano pour le relais de la flamme européenne à Marseille. Crédit photo : Erasmus+

Promouvoir le programme Erasmus+

Les ambassadeurs Erasmus+ seront aux côtés de l’équipe Europe au stand de représentation de la Commission européenne qui se tiendra au Palais Longchamp, le 9 mai à partir de 10h. Le stand sera également composé de représentants de la Commission européenne et du Parlement européen en France, et il se tiendra ensuite dans les cinq villes étapes du relais de la flamme européenne.

Cette initiative vise à mieux faire connaître les opportunités offertes par l’Union européenne et le programme Erasmus+ aux jeunes étudiants dans le cadre de parcours éducatifs. Erasmus+ est une évolution du programme Erasmus, lancée en 2014, qui intègre non seulement les échanges universitaires, mais également d’autres domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport.

Ainsi, Erasmus+ englobe un éventail plus large de possibilités de mobilité et de coopération, allant des étudiants universitaires aux apprenants adultes, aux jeunes, aux enseignants, aux formateurs et aux professionnels du sport. De plus, Erasmus+ offre des financements pour des projets de coopération dans ces domaines, en plus des opportunités de mobilité individuelle.

[En images] Des sites de Marseille éclairés aux couleurs olympiques

Une mobilisation nationale est également prévue, durant laquelle les ambassadeurs d’Erasmus+ vont prendre part à un échange de témoignages sur les réseaux sociaux et auprès des jeunes locaux (collégiens, lycéens, étudiants). Ces initiatives seront menées en collaboration avec les acteurs locaux de divers réseaux européens, tels que les centres Europe direct, Eurodesk et les Maisons de l’Europe.

Liens utiles :



> Le rapport d’activité 2023 de l’agence Erasmus+ France Éducation Formation

> Suivre l’actualité des Jeux olympiques 2024 sur Gomet’