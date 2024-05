La flamme olympique fera demain, mercredi 8 mai, son entrée dans le Vieux-Port de Marseille à bord du Bélem, à partir de 19h. Mais les célébrations émailleront la cité phocéenne tout au long de la journée. Une grande parade maritime composée d’un millier de bateaux sillonnera les eaux marseillaises de 11h à 17h. Voiliers, barquettes marseillaises, joutes provençales … Les embarcations passeront au plus près des côtes pour offrir à tous un beau spectacle.

Quels sont les meilleurs spots pour assister à la parade maritime ? Il sera possible de la voir depuis le Vieux-Port, centre névralgique des festivités olympiques, de même qu’au palais du Pharo (le parc sera ouvert de 11h à 19h). Des écrans géants permettront de visionner la parade sur ces deux sites (voir la carte ci-dessus). La parade sera également visible à différentes horaires depuis la Corniche (entre 13h et 15) où à l’Estaque (11h-13h puis 15h17h). Des points info vue mer seront aménagés sur les différents sites mentionnés.

Des animations sur le Vieux-Port

Hormis la parades, des animations sportives et culturelles gratuites seront organisées par la Ville de Marseille tout au long de la journée, pour patienter jusqu’à l’arrivée de la flamme : photobooth, escape game, fanfare, déambulations, démonstrations sportives … Toutes les informations pratiques et horaires sont détaillées sur le site de la Ville ou sur la carte ci-dessous. A noter que les commerces du centre-ville seront ouverts toute la journée et la soirée. La fête laissera ensuite place au spectacle, passé 17h, avec un concert prévu de l’Orchestre philharmonique de Marseille, à 18h04 puis à 19h28, et enfin l’arrivée du Bélem dans le port et l’allumage du chaudron ….

