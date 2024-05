La Flamme Olympique fera son entrée à 19h le 8 mai 2024 dans le Vieux-Port de Marseille depuis le Belem, le second plus grand voilier de France. Ce fameux trois-mâts sera accompagné de près d’un millier de bateaux lors de son parcours dans la rade de Marseille. De nombreuses festivités sont organisées pour toutes et pour tous le jour même à 11h et ce pendant 48h sur les JO 2024 : expositions, fresque, photobooths, escape game, DJ set, danse, football freestyle et animations musicales.

À 19h40 aura lieu sur le Vieux-Port le lancement officiel du Relais de la Flamme Olympique en France via l’allumage du Chaudron olympique. Des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus. À 21h, les Marseillais auront le droit à un concert gratuit de Soprano et Alonzo, deux rappeurs emblématiques de Marseille.

Le relais olympique à Marseille

Le jeudi 9 mai, le relais de la Flamme Olympique débutera à 8h20 à Notre-Dame de la Garde en passant par de nombreuses autres étapes, où les porteurs de la flamme se succèderont, avant de finir leur course à 19h20 sur l’esplanade Ganay du Stade Vélodrome. Pendant toute la journée du 9 mai, la Ville de Marseille organise des animations à travers toute la cité phocéenne.

Cartographie du relais de la Flamme Olympique du 9 mai 2024 (Crédit Ville de Marseille)

Accès restreint au Vieux-Port

Pour l’occasion, le Vieux-Port sera entièrement piétonnisé à compter du 7 mai à 20h jusqu’au 9 mai 14h30. Le métro sera également fermé le 8 mai au Vieux-Port. Les huit autres secteurs en lien avec le relais de la Flamme Olympique seront aussi touchés.

Schéma expliquant les interdictions de circulation et de stationnement autour du Vieux-Port (Crédit Ville de Marseille)

