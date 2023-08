A l’approche des élections européennes du 9 juin 2024, les eurodéputés du groupe Renew Europe – le groupe de la majorité présidentielle française au parlement européen – organisent une réunion publique à La Coque (Marseille, 2e) ce mercredi 30 août à partir de 19h30.

« Oui, nous changeons l’Europe » veulent démontrer Sylvie Brunet, députée européenne membre de la commission de l’emploi et des affaires sociales et membre de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres, et son collègue Pierre Karlesking, président de la commission pêche, membre de la commission transport et tourisme et vice-président de l’intergroupe LGBT, lors de cette soirée. Les élus en profiteront pour faire un point sur les avancées de leur quatre années de mandat depuis 2019 avec les sympathisants renaissance des Bouches-du-Rhône.

