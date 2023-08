Share on Facebook

Dans un contexte économique difficile pour le transport et la logistique, la CMA CGM connaît un net ralentissement de son activité au deuxième trimestre 2023 dans la continuité du premier trimestre. Entre avril et juin 2023, CMA CGM a réalisé, selon les données publiées par le groupe le 28 juillet, un chiffre d’affaires de 12,2 milliards de dollars, contre 19,5 milliards de dollars sur la même période en 2022 (-36%). Le résultat d’exploitation de 2,2 milliards de dollars accuse également une forte baisse (-73%) entraînant une réduction de la marge du groupe de transports et de logistique (-28%).

Le groupe le plus profitable de France en 2022, qui a réalisé 74,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2022 pour un résultat d’exploitation de quelque 23,11 milliards, anticipait cette phase de normalisation du marché depuis fin 2022 expliquant faire face « au ralentissement de la croissance mondiale, à l’inflation et à un phénomène de déstockage qui se poursuit un peu partout dans le monde. »

Stabilisation de la branche logistique

L’évolution des bénéfices de la branche logistique du groupe est toutefois positive (+4,7%). Le résultat d’exploitation de cette activité est passé de 340 à 356 millions de dollars, et ce, alors que le chiffre d’affaires de la logistique s’est stabilisé autour de 3,8 milliards de dollars.

Le marché international de la logistique de véhicules, en forte croissance, explique en partie cette augmentation « en raison de difficultés persistantes sur les chaînes d’approvisionnement et d’une demande soutenue », explique le groupe basé à Marseille. Le port de Marseille-Fos (résultats du premier semestre 2023) a également limité la baisse du trafic conteneur avec 110 000 véhicules neufs traités au premier semestre 2023.

La résistance du groupe dans le secteur logistique reflète aussi la stratégie d’acquisition de plusieurs entreprises spécialisées telles que Gefco ou Colis Privé en 2022. Quelques mois plus tard, le 8 mai 2023, la CMA CGM a également signé le rachat de la branche Transports & logistics de Bolloré (BTL) pour cinq milliards de dollars. Sa filiale Ceva Logistics est désormais classée parmi les cinq premiers acteurs de la logistique dans le monde.

Des incertitudes économiques pèsent sur le transport

Dans un marché du transport détérioré, les prévisions du second semestre de 2023 ne sont guère plus positives. CMA CGM prévoit « une croissance mondiale atone compte tenu des pressions inflationnistes persistantes qui pèsent sur la consommation des ménages ainsi que des mesures prises en conséquence par les banques centrales et des incertitudes géopolitiques. »

Ces résultats ne veulent pas pour autant dire que le groupe est en mauvaise santé économique. Les résultats hors-normes en 2022, soutenus par le fret maritime dont les tarifs s’étaient envolés pendant la crise sanitaire, étaient voués à retrouver les niveaux d’avant la parenthèse d’exception. En 2019, CMA CGM avait réalisé 7,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour 954 millions de résultat d’exploitation.

