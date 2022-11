Alors que la Cop 27, la Conférence des nations unies sur les changements climatiques, a commencé le 6 novembre en Égypte, la crise énergétique lui fait de l’ombre sur fond de conflit ukrainien. L’eurodéputée Sylvie Brunet (Modem), conseillère municipale de La Ciotat, a évoqué les mesures européennes pour encadrer les prix de l’énergie lors d’un point presse du 4 novembre. Également vice-présidente du groupe Renew Europe, l’élue plaide pour « plus de cohésion entre les États membres » afin de contrer la grave crise énergétique qui menace de frapper l’Europe « encore plus fort » en 2023.

« Le bouclier énergétique ne peut être qu’au niveau européen », revendique Sylvie Brunet. Bien que la députée soit une spécialiste des questions de travail et d’emploi, elle ne peut éluder la hausse des prix de l’énergie qui va « durement toucher les petits entreprises » et aura in fine « des répercutions sur l’emplois ». L’Union européenne s’est fixé l’objectif, obligatoire aux heures de pointe, de baisser de 5% la consommation électrique des entreprises et des ménages. De plus, la commission, le parlement et le conseil se sont entendus sur le plafonnement du prix de l’électricité à 180 euros par mégawattheure, applicable du 1er décembre au 30 juin pour les producteurs d’électricité. Enfin, l’UE a adopté « la contribution de solidarité des producteurs d’électricité de 33% des profits supérieurs de plus de 20% à la moyenne des bénéfices annuels imposables depuis 2018 », abonde l’eurodéputée.

Deux mesures en cours pour encadrer les prix de l’énergie

Pour faire baisser les prix de l’énergie, le parlement européen a également recommandé une politique d’achats groupés du gaz. Cette mesure est « en bonne voie » pour être adoptée par le Conseil à la fin du mois de novembre. « Regardez les vaccins. Au départ chacun faisait ce qu’il voulait. Ce n’est qu’avec la politique d’achat groupé européenne que nous avons pu vacciner le plus de gens possible. On progresse au niveau européen, et vite ! », assure l’ancienne DRH du groupe Onet.

Le Conseil doit également statuer sur la généralisation du mécanisme ibérique, consistant à plafonner le prix du gaz utilisé dans la production de l’électricité, comme l’on fait l’Espagne et le Portugal cette année. « A partir du moment où le prix du gaz monte, il fait monter le prix des autres énergies. Tout l’enjeu de nos discussions est le découplage du prix de l’électricité et du gaz », rappelle Sylvie Brunet.

En attente d’un grand plan de sobriété européen, l’Union européenne tente de rattraper sa dépendance énergétique avec son plan « RepowerYOU », un investissement de 210 milliards d’euros pour développer les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique à horizon 2027.

Liens utiles :



> Sobriété énergétique : le plan municipal critiqué pour son manque d’ambition

> Planète locale : « partager l’énergie, c’est moins cher » (SerenySun)

> Suivre l’avancée des mesures européennes sur le prix de l’énergie