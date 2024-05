La région Sud, en présence de son président, Renaud Muselier, organise la seconde édition de la conférence régionale Le Sud à vélo, à l’Hôtel de Région, ce mardi 14 mai. Cette conférence fait suite à la première qui s’est déroulée en décembre 2022. L’événement s’inscrit dans le cadre du Plan Vélo adopté en 2020 et du schéma régional des véloroutes et voies vertes. Ainsi, la Région Sud finance ou soutient les municipalités dans la mobilisation de financements pour leurs aménagements cyclables. La conférence Le Sud à vélo dont un atelier s’était déroulé lors des 2e Rencontres du vélo et des mobilités douces organisées par Gomet’ en mai 2023, offrira une occasion de réflexion sur ce mode de transport, avec la participation d’intervenants et de participants lors de quatre ateliers thématiques.

Conférence “Le Sud à vélo” : une étape de transition à la Région

La conférence débute à 9h30 avec pour thème, les avancées du Plan vélo régional et du Plan national vélo, présentée par Jean-Pierre Serrus, vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en charge des transports et de la mobilité durable. Il reviendra notamment sur « l’ambition, la stratégie régionale et le plan d’actions pour une accélération du plan vélo entre 2024 et 2028. » À 10h, Stein Van Oosteren, conférencier franco-néerlandais, ancien porte-parole du collectif Île-de-France et auteur de « Pourquoi pas le vélo ? Envie d’une France cyclable » ouvrira un débat pour comprendre et lever les résistances à la pratique du vélo.

Présentation de la plateforme Connaissance du territoire

Le premier atelier, intitulé « les élus au cœur de la réussite des politiques cyclables », est prévu à 11h45, suivi par une présentation de la nouvelle plateforme Connaissance du territoire. Il s’agit d’une base de données ouverte, exhaustive et qualifiée à l’échelle régionale, créée par la région Sud. Elle sera exposée avec ses fonctionnalités et données existantes. Les participants seront ensuite invités à partager leurs attentes et objectifs pour cet outil. L’atelier permettra également de définir les modalités de son fonctionnement avec l’appui des acteurs du territoire (contributeurs, formations, carto-parties).

Les deux derniers ateliers traiteront du développement de la desserte des lycées en vélo et des stratégies de communication pour engager un changement de comportement des mobilités auprès des publics. La restitution de l’ensemble des ateliers est prévue à 12h15, suivie d’un buffet déjeunatoire, à partir de 13h.

Liens utiles :



> Le programme complet

> L’actualité du vélo dans la rubrique Transports de Gomet’