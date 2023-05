Les Rencontres du vélo et des mobilités douces, organisées par Gomet’, sont de retour le 25 mai prochain. Elles prendront cette fois place au Palais de la Bourse, siège de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) métropolitaine Aix-Marseille-Provence, et ont toujours pour objectif de réunir citoyens, élus, associations et entreprises autour des enjeux des mobilités actives et décarbonnées. Vendredi 12 mai, le ton de cette deuxième édition a été donné au cours d’une conférence de presse de présentation, à laquelle ont pris part les représentants des collectivités et différents intervenants.

Le 5 octobre dernier, le Mucem accueillait les toutes premières « Rencontres du vélo et des mobilités douces. » Pour la seconde édition, jeudi 25 mai prochain, l’état d’esprit reste le même : faire tomber les barrières entre les différents acteurs qui œuvrent pour la mobilité, qu’ils soient élus, entrepreneurs, ou issus du monde associatif : « Nous voulons faire en sorte de croiser les mondes, pour sortir d’une approche en silo » explique en préambule Jean-François Eyraud, président-directeur général de Gomet’ Media et directeur de la publication, à l’occasion de la conférence de presse de présentation organisée vendredi 12 mai au Palais de la Bourse.

Manon Ladonski (micro) cheffe de projet à Gomet’ présente l’exposition photo réalisée avec le Cerema et dévoilée jeudi 25 mai à la CCI (Crédit JY Delattre)

Un événement à impact pour faire bouger les décideurs

Les élus ont bien saisi l’importance d’un événement tel que les rencontres pour sensibiliser aux mobilités douces et actives. Les représentants des différentes collectivités – Ville de Marseille, Métropole Aix-Marseille Provence et Région Sud – seront d’ailleurs présents lors des rencontres. Ils auront à justifier de leurs actions ces dernières années en matière de mobilités. Présent lors de la conférence de presse et fervent défenseur de la petite reine, le maire écologiste du 4/5 Didier Jau rappelle ainsi l’objectif de la Ville de mettre en place la « ville du quart d’heure » et les mesures déjà mises en place, comme la création d’une école du vélo à la Plaine pour sensibiliser sur la sécurité. « Nous devons aussi prendre en compte dans notre développement d’ici 2030 l’intégration de la cyclologistique » ajoute-t-il. Le thème de la logistique fera d’ailleurs l’objet d’une table-ronde dédiée le 25 mai.

« Nous n’avons jamais autant fait pour le vélo que sous cette mandature, avec un plan vélo doté de 60 millions d’euros », défend pour sa part Frédéric Guelle, conseiller métropolitain et par ailleurs vice-président de la Régie des transports métropolitains (RTM). Il reconnaît cependant : « La voiture reste encore très prégnante. […] Nous avons la volonté de changer les choses, mais nous ne pourrons le faire que si la population y adhère. » Un argument que n’entend pas Jean-Daniel Beurnier, vice-président de la CCI AMP : « La part modale du vélo à Marseille est de 2% seulement, contre 7% à Strasbourg. S’il vous plaît, accélérez » plaide-t-il ainsi. Un avant-goût des débats qui pourront avoir lieu lors des Rencontres… L’élu de la CCI évoque aussi l’intérêt économique de développer la filière vélo : « On a besoin de créer sur notre territoire une filière vélo au sens propre, à l’échelle régionale. Cela pourrait générer jusqu’à 8 milliards d’euros de retombées économiques pour le territoire et 80 000 emplois directs prévus », estime-t-il.

De nouvelles thématiques : sport, santé, inclusion …

Cette année, pour la seconde édition, Gomet’ a souhaité un événement davantage ouvert au public, avec des ateliers éducatifs pour les enfants (sur inscription préalable des classes) ainsi que des sessions participatives ouvertes à tous. De nouvelles thématiques en lien avec la mobilité seront aussi évoquées : c’est le cas du sport – les rencontres sont d’ailleurs placées sous le parrainage de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera -, mais aussi la santé, l’inclusion, la sécurité et donc l’éducation.

Côté format aussi, des nouveautés font leur apparition : les tables-rondes seront entrecoupées de keynotes animée notamment par la présidente de Copenhagenhize Clotilde Imbert, le chercheur Aurélien Bigo, et l’économiste Emmanuel Delannoy. Comme pour la précédente édition, vous retrouverez une exposition photo en lien avec le vélo ainsi qu’un concours photo organisé avec le Cerema, et la pitch-party.

Lien utile : Copenhagenize propose une master class inédite lors des 2e Rencontres du vélo

Pour cette édition, de nouveaux partenaires accompagnent Gomet’, en plus des partenaires historiques à l’instar de CMA-CGM, le groupe immobilier Redman et ou encore la Maif. Gomet’ s’associe aussi à la Maison de l’emploi : cette dernière a décidé cette année de coupler son « meet-up mobilité » aux rencontres du vélo, pour un événement 2-en-1.

Rendez-vous le 25 mai pour mettre en selle la ville de demain !

Les participants à la conférence de presse. Les Rencontres du vélo s’inscrivent dans le mois Mai à vélo (Crédit JY Delattre)

