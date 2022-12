« La Région a organisé cette conférence Le Sud à Vélo dans le cadre du plan vélo voté en 2020 et du schéma régional des véloroutes et voies vertes que l’on incite à réaliser depuis 2015 », explique Rémi Dorne, chargé de projet routes et vélos à la Région. « Elle n’est ni maître d’ouvrage ni décisionnaire, mais elle finance ou aide les communes à mobiliser des financements pour leurs aménagements cyclables » rappelle-t-il d’emblée. Il affirme aussi que la Région s’intéresse au sujet vélo car il favorise le climat et le tourisme. L’idée de cette première conférence est donc de présenter les mesures régionales et de faire intervenir différents représentants qui témoignent de leurs freins et difficultés pour que la Région réalise comment elle peut intervenir.

Sur place, dès 9 heures, de nombreux responsables d’associations, de magasins de vélos, maires et élus sont présents. L’occasion de faire un point sur les avancées régionales et l’évolution du cyclisme.

Au début de la conférence, Jean-Pierre Serrus, vice-président de la Région en charge des transports et de la mobilité durable, rappelle la place du vélo dans les politiques régionales. Il évoque notamment l’objectif national de neutralité carbone d’ici 2050, la loi d’orientation des mobilités (LOM) et le plan vélo voté par la Région en octobre 2020. « C’est le rôle de la Région de réaliser des aménagements cyclables. On veut faire de la Région la première destination touristique à vélo en augmentant par exemple les nuitées vélotouristiques », affirme-t-il.

Valentin Tsirtsikolou. (Crédit : Lisa Défossez)

Valentin Tsirtsikolou, directeur adjoint et référent développement durable à Decathlon Aubagne, est sur place en tant qu’intervenant, mais assiste aussi à la totalité de la conférence. Pratiquant lui-même le vélo, il remarque au micro de Gomet’ que de plus en plus de clients de Decathlon se mettent au vélo et l’utilisent au quotidien, « surtout avec l’arrivée de l’électrique et les pénuries d’essence ». Il constate que le vol de vélos, monnaie courante à Marseille, est le premier facteur de découragement pour les acheteurs.

« Demander une accélération des politiques publiques en faveur des aménagements cyclables »

La commission aménagement cyclable créée par le collectif Vélos en Ville est aussi à l’entrée de l’hémicycle de la Région. Christophe Monnier, responsable de cette commission qui essaie de faire remonter les propositions des citoyens à la Métropole, avait déjà manifesté contre l’aménagement de la place Castellane inadapté au vélo en octobre dernier, et continue de déplorer le peu de pistes cyclables à Marseille. « On est venus pour demander une accélération des politiques publiques en faveur des aménagements cyclables : c’est une urgence ! Plus il y aura d’aménagements, plus les gens se sentiront en sécurité et se mettront au vélo », campe-t-il. L’objectif du collectif reste d’avoir un référent Vélos en Ville dans chaque quartier d’ici 2023.

Jean-Pierre Serrus. (Crédit : Lisa Défossez)

« On n’a pas capté tous les financements qu’on pouvait capter. On a un effort collectif à faire » Olivier Teissier

Olivier Teissier, représentant la Préfecture, reconnaît quant à lui : « On n’a pas capté tous les financements qu’on pouvait capter. On a un effort collectif à faire ». De nombreux intervenants s’enchaînent et évoquent les différents dispositifs d’intermodalité mis en place. Laurent Greffeuille, chef de service attractivité et tourisme à la Région, affirme : « on a triplé le nombre de labellisés accueil vélo. On a mis en place 25 évènements, comme le Salon Europe Azur. On a aussi réalisé un partenariat avec France vélo tourisme qui a permis de développer 4 itinéraires ». Des vidéos d’initiatives et d’itinéraires à vélo mis en place sont diffusées.

Augmentation de la fréquentation des itinéraires cyclables

Nicolas Mercat, consultant politiques cyclables, vice-président de Vélo et Territoires et maire de Bourget-du-Lac, fait le point sur la fréquentation des véloroutes et ses retombées économiques. Il se félicite du nombre élevé de festivaliers se déplaçant à vélo pour le festival d’Avignon. Il salue la fréquentation élevée de la ViaRhôna, particulièrement aux alentours d’Avignon et de Marseille. Les kilomètres parcourus sur les quatre itinéraires sont importants : 4 millions de personnes en 2021, ce qui représente une augmentation de 59% entre 2017 et 2021. Il remarque notamment une nette augmentation sur la V65. C’est en grande majorité les touristes qui dépensent : 95% des dépenses le long des itinéraires. Ils représentent 42% de la fréquentation annuelle. Nicolas Mercat constate aussi « une ascension fulgurante » du vélo à assistance électrique.

Le vice-président de Vélo et Territoires présente ensuite cinq bonnes raisons de se mettre au vélo : c’est une mobilité efficace, le tourisme à vélo est en plein essor, c’est favorable à l’environnement, bon pour la santé (moins 50% de risques cardio-vasculaires), et peu coûteux pour les collectivités. Il suggère des pistes d’amélioration et des solutions. Il fixe l’objectif d’investir 30 euros par an et par habitant pour le vélo, « soit un quinzième de la somme investie pour les transports en commun ».

De nombreux acteurs du cyclisme présents

Deux vendeurs de vélo étaient également là pour assister à la conférence : lecyclo.com, entreprise marseillaise spécialisée dans la vente d’équipements de vélo en ligne depuis 2008, qui dispose d’un blog qui traite de l’actualité vélo, et recense les parcours de véloroutes de la Région. L’entreprise avec un effectif de 25 salariés était notamment présente aux Rencontres du vélo et des mobilités douces organisées par Gomet’. Javier Palacios, responsable de l’atelier, des relations entreprises et de l’administration de Vélo Station, magasin de vélos loisirs et vélos-cargos basé à la Joliette Vélostation, dit être venu « pour voir ce qui se fait au niveau régional et aménagements et pour développer des partenariats avec des entreprises ». Il n’y a pas de concurrence entre les deux vendeurs : Natacha Bivel de lecyclo.com affirme renvoyer certains clients vers le magasin Vélostation.

A gauche, Javier Palacios. A droite, Katja Henze de la commission aménagement cyclable du collectif Vélos en Ville. (Crédit : Lisa Défossez)

Dracénie Provence Verdon Agglomération était aussi sur place, représentée par Valérianne Ottaviani, chargée de mission mobilité durable. Cette intercommunalité varoise a aménagé la vigne à vélo, voie verte, et répond à des appels à projet. Leur objectif est de créer de nouvelles aires de service pour les cyclistes, notamment avec la Méditerranée à vélo qui passe chez eux. En conclusion, Jean-Pierre Serrus se félicite de cette résonance – « nous allons tous dans le même sens » et donne rendez-vous au printemps pour 2e conférence “Le Sud à vélo” avec la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur en chef d’orchestre. Go !

