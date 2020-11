L’élection se fait à pas feutrés. Mais elle mobilise les 2 000 experts-comptables de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le conseil de l’Ordre renouvelait sa gouvernance avec un vote dont le dépouillement a eu lieu lundi 23 novembre 2020 à 14 heures 30.

Un double vote donc pour les instances nationales, le Conseil supérieur, 40 membres de l’Ordre, et pour les instances régionales. Pour la première fois, l’élection au Conseil supérieur a eu lieu au suffrage universel direct : tous les experts-comptables ont voté simultanément pour leur conseil régional ou comité départemental et pour le Conseil supérieur du 8 au 22 novembre, par vote électronique

Les experts-comptables ont démontré massivement leur attachement à leur représentation puisque 19 385 électeurs étaient appelés à élire leurs représentants. 71,91% ont voté avec 13 554 voix exprimées et 387 votes blancs.

Lionel Canesi était en campagne nationale depuis longtemps. Désigné comme chef de file aux côtés de Jean-Luc Flabeau, président national du syndicat ECF, Experts comptables de France, il laboure le terrain depuis des mois parcourant la France, métropolitaine et ultramarine, et forgeant un discours politique, fait d’opposition forte pour défendre la profession et de propositions actives, avec un parti pris d’innovation. Sa liste, la liste « Fier d’être expert-comptable, soutenue par ECF et Union des libéraux », emporte 6 254 voix, soit 46,14 % des suffrages exprimés et obtient 27 sièges. L’Ifec, l’Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes se voit réduit à 36,67 % des suffrages exprimés et n’obtient que 13 sièges avec 4 970 voix. C’est donc le président de la région Provence Alpes Côte d’Azur qui devrait être élu président national lors de la première session du Conseil supérieur qui se tiendra le mardi 15 décembre 2020. D’origine corse, venu d’Ajaccio où son père tenait un commerce de chaussures, Lionel Canesi a bâti un cabinet puissant sur le créneau des officines pharmaceutiques, C2C Pharma. Il a cédé une grande part de cette activité et aura besoin de fortes disponibilités pour porter la voix d’une profession qui joue un rôle décisif dans la situation chaotique que connaissent les entreprises.

Colette Weizman, Madame la Présidente, souriante, avenante, déterminée

Au niveau régional, depuis longtemps les ECF sont majoritaires. C’est une femme, Colette Weizman qui conduisait la liste. En face, l’IFEC qui est souvent identifiée aux « bigs » présentait Axel Gaset installé à St-Maximin-La-Ste-Baume avec un cabinet d’une trentaine de collaborateurs. En Provence Alpes Côte d’Azur 1899 experts étaient validés pour voter. 80,72% se sont exprimés, soit 1 533 votants. La liste « Fier d’être expert-comptable » emporte 32 sièges, la liste « Audacieux pour une profession libre : Ifec 2020 » n’a que 4 sièges.

Colette Weizman devrait donc être élue présidente lors de la session du Conseils régional qui se tiendra au plus tard le 8 décembre 2020. Expert-comptable, commissaire aux comptes associée au Cabinet A3A Experts, qui compte une trentaine de collaborateurs, elle connaît bien la Tour Méditerranée, siège de l’ordre, puisqu’elle en a été trésorière de 2001 à 2008 et l’était depuis 2017. Elle s’est engagée au Tribunal de commerce, depuis 2010 et elle préside depuis 2018 la première chambre des procédures collectives où sa voix est reconnue sur des affaires sensibles.

Comme son nom ne l’indique pas, elle vient du Maroc, d’une famille juive, qui a dû quitter le pays en 1966. Son père est reparti en France de rien et il a monté une belle affaire dans le textile. Il lui a appris « le respect de l’humain et le respect de l’argent ». Elle aurait voulu faire médecine, mais sa formation à La Cadenelle l’emmènera vers l’univers des math, de la gestion, puis du diplôme d’expert-comptable. Elle soignera autrement les gens en s’occupant des entreprises. Elle a déjà entraîné les experts-comptables à courir le Marseille Cassis pour le « Point rose » afin d’accompagner les familles frappées par le deuil d’enfants, pour « ajouter de la vie aux jours quand on ne peut ajouter des jours à la vie ». Elle poursuivra les actions de Lionel Canesi pour acclimater les professionnels au numérique, elle veut aussi leur faire mieux connaître les tribunaux de commerce, non comme un couperet final trop souvent laissé aux avocats, mais comme une institution qui dans ces temps difficiles peut construire des solutions ingénieuses pour préserver les entreprises et les entrepreneurs.

Les élus en Provence Alpes Côte d’Azur :

FIER D’ÊTRE EXPERT COMPTABLE ECF 1. COLETTE WEIZMAN 2. NATHALIE LAPIERRE 3.MICHEL VENTURINI 4. CYRILLE PEYLHARD 5. VALÉRIE LÉPÉE 6. SERGE ROGAZZO 7. ALAIN JACOB 8. MARGOT BERGE HOURS 9. JEAN-CLAUDE HEID 10. STÉPHANE SEGHIERI 11. SYLVIE ROULLE 12. BRUNO DARTIGUENAVE 13. LAURENT VERVLOET 14. DOMINIQUE OLLIVIER 15. NICOLAS FÉRAND 16. VINCENT GUIDA 17. VÉRONIQUE RUSSO CORNEC 18. ROMAIN FROMENT 19. GILLES BELLAICHE 20. AURORE AILHAUD BLANC 21. JEAN AVIER 22. GUILLAUME FAURE-BRAC 23. EDWIGE ROSSY 24. STEEVEN PARIENTE 25. GUILLAUME CIBELLY 26. SOPHIE COUDRE 27. JÉRÔME GENTON 28. CYRIL PASCALET 29. LAETITIA PÉRALDI 30. FANNY PARISI 31. CHRISTOPHE SAVARESE AUDACIEUX POUR UNE PROFESSION LIBRE : IFEC 2020 1. AXEL GASET 2. EMMANUELLE VIANO 3. JEAN-LOUIS LEFFLOT 4. CHRISTIAN MARTINO

