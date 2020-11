Pour 24e année consécutive, le Festival de la Méditerranée en images met le documentaire social et engagé à l’honneur du 28 novembre au 4 décembre 2020. A suivre en ligne et gratuitement, le PriMed, prix international du documentaire et du reportage méditerranéen sélectionnera plusieurs lauréats parmi les 23 films sélectionnés provenant de 13 pays du bassin de la Méditerranée.

Organisé par le CMCA, Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle, en partenariat avec la Région Sud, le PriMed récompense les productions « traitant des problématiques de l’aire culturelle méditerranéenne au sens large, des côtes de l’Atlantique aux rives de la Mer Noire ». Conscient de l’importance ces projets pour l’économie et l’ouverture culturelle de la Région Sud, son président Renaud Muselier, souligne avoir voté « 30 % de budget supplémentaire en 2020 » pour le secteur du cinéma et de l’audiovisuel.

Les thématiques de 2020

La crise sanitaire mondiale n’a pas effacé les problématiques spécifiques des pays du bassin méditerranéen. Les documentaires et reportages programmés viennent bien le rappeler et mettre en exergue les points de blocages, les tabous et les idéaux qui parfois se bousculent et s’entremêlent. Les réalisateurs traitent des thèmes évocateurs de la jeunesse confrontée au racisme ou à la radicalisation, à l’émancipation des femmes aussi bien dans le travail que dans la vie familiale mais aussi au tourisme de masse ou encore à la recherche de ses racines…

Suite aux restrictions sanitaires, les auteurs ne pourront se rendre à Marseille. Voici une liste de quelques documentaires du festival :

Non Oui de Mahmoud Jemni (Tunisie)

Chaines – Agora II de Yorgos Avgeropoulos (Grèce)

Overbooking de Alex Dioscórides (Espagne)

Ne nous racontez plus d’histoires ! de Carole Filiu-Mouhali (France) et Ferhat Mouhali (Algérie)

L'infidèle de Nejra Latic Hulusic (Bosnie-Herzégovine)

Les lycéens impliqués dans le vote

En plus du jury officiel composé de huit professionnels, ce sont plus de 3 500 lycéens de la région et des pays du bassin méditerranéen qui se font également jurés du prix après avoir visionné trois documentaires et exprimé leurs réflexions. Ils sont également incités à réaliser eux-mêmes un film d’une minute sur smartphone en répondant à la question « Et toi, quelle est ta passion ? ».

