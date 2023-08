Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

C'est la sensation de l'été. Le groupe de transports et de logistique basé à Marseille, CMA CGM, de plus en plus diversifié (investissements dans les médias, le numérique,...) veut ajouter une corde à son arc : celle de l'événementiel. Cette fois le groupe dirigé par la famille Saadé s'intéresse au Parc Chanot, le site d'activités…