Le contrat qui lie la Safim à la Ville de Marseille dans le cadre de l’exploitation du parc Chanot prend fin le 31 décembre prochain. La Safim, gestionnaire du site Palais des Congrès/Parc des expositions de Marseille et organisatrice d’évènements dont la Foire internationale de Marseille, est candidate à sa propre succession dans le cadre de l’appel d’offre en cours.

Le cahier des charges paru le 13 juin porte sur la gestion du parc Chanot en tant que lieu d’accueil d’évènements, dans la stricte continuité de la mission conduite par la Safim depuis 1985. « Toutefois une ombre au tableau apparait » s’inquiète les salariés dans un communiqué du syndicat Force ouvrière. En effet « dans sa demande, la Ville de Marseille exprime très clairement la non obligation du prochain délégataire à conserver l’équipe de professionnels en place.»

Les 44 collaborateurs Safim concernés tirent donc la sonnette d’alarme et souhaitent faire valoir leurs droits en tant qu’entité économique autonome. A quelques jours de la remise des offres.

Le syndicat Force Ouvrière représentant le CSE de la Safim précise que Benoît Payan, le maire de Marseille et Christophe Mirmand, le préfet de Région ont été interpellés à ce sujet par courrier en date du mercredi 19 juillet, n’ont à ce jour donné aucune précision sur la question du sort des salariés.

La fin souhaitée de la Foire à Chanot

Autre sujet d’inquiétude selon le syndicat, l’avenir de l’activité sur le site. En parcourant la notée cadrage de la Ville (document source), on peut ainsi lire que la Ville envisage « la fin de l’organisation de la Foire de Marseille à Chanot et la création concomitante d’un nouvel événement plus innovant, ancré dans le paysage marseillais etprovençal, adapté aux attentes des Marseillais et motif de séjour pour une clientèle touristique.»

Document source : Parc Chanot, la note de cadrage de la Ville de Marseille

