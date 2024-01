Share on Facebook

Le vendredi 12 janvier, aura lieu le vernissage de l’exposition “Retrouver le ruisseau”, à la médiathèque Jorgi Reboul de Septèmes-les-Vallons. Derrière ce sobre intitulé, il s’agit d’une exposition sur un fleuve côtier Caravelle-Aygalades encore trop méconnu qui traverse Marseille par le Nord, jusqu’à la mer, depuis sa source, à Septèmes-les-Vallons.

Le vernissage de l’exposition sera assuré par le maire de la commune, André Molino, en présence de son adjointe à la culture, Sylvie Laurent. Cette exposition originale est soutenue par l’Epage HuCA, un syndicat mixte dédié à la bonne gestion des fleuves côtiers Marseillais (Huveaune, et Caravelle-Aygalades).

Crédit : Ville de Septèmes-les-Vallons

Exposition collective autour du fleuve Caravelle-Aygalades

Cette exposition collective autour du fleuve Caravelle-Aygalades s’articule autour du travail de plusieurs acteurs. Parmi eux, il y a notamment le collectif SAFI qui met en avant une ressource naturelle locale, la canne de Provence. Cette plante étonnante permet encore aujourd’hui de façonner des objets du quotidien. Paradoxe de cette plante, l’absence d’usage depuis quelques générations l’a rendu envahissante dans les milieux humides. Ainsi, à travers cette exposition, le collectif SAFI présente dans cette exposition «l’état de leur recherche et les actions qu’ils développent avec le collectif des Gammares, des habitants, et des structures installées de Septèmes-les-Vallons à Marseille pour prendre soin de la ressource et de la rivière».

Photographier le ruisseau : rencontre entre Vincent Beaume et les jeunes de la Gavotte-Peyret

Depuis 2020, le centre social de la Gavotte-Peyret sensibilise les enfants du quartier à ce fleuve côtier. En parallèle, le photographe Vincent Beaume participe à plusieurs résidences d’artiste le long du ruisseau Caravelle-Aygalades. De cette rencontre, est née le terreau de cette exposition : «Les adolescents et Vincent cheminent avec une valise en carton remplie de quinze boîtes en métal qui possèdent chacune un tout petit trou. C’est par ces toutes petites fenêtres circulaires que les jeunes laisseront entrer la lumière de leur paysage choisi et créeront ainsi, des photographies.» Autant de photographies que vous pourrez découvrir au Jardin des Arts de la médiathèque Jorgi Reboul de Septèmes-les-Vallons du 12 janvier au 03 février 2024.