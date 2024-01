Share on Facebook

Lundi 8 janvier 12h, Marseille. A l’occasion de la nouvelle année, Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, première vice-présidente de Départements de France présente ses vœux aux journalistes et aux représentants du monde des médias et les grandes orientations stratégiques de la Métropole et du Département pour 2024.…