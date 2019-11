Le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, à la tête du club phocéen depuis l’automne 2016, ne lâche rien. Malgré des résultats sportifs décevants, il poursuit le développement du club dans de multiples directions.

A travers notamment l’engagement sociétal et ses actions dans la ville en faveur de publics défavorisés. De l’autre, il continue de conduire la modernisation des outils et du marketing du club. A ce titre, les enjeux numériques sont considérables. L’OM demeure très ambitieux dans ce domaine et vise le top européen de l’utra-connectivité affirme Jacques-Henri Eyraud



Ainsi jeudi 7 novembre 2019, à la suite de nombreux autres investissement le club et Orange ont annoncé l’installation d’une antenne 5G dans le stade. Une première expérience sera menée lors du match qui opposera l’OL à l’OL dimanche 10 novembre. Les explications de Jacques-Henri Eyraud au micro de Gomet’.

Liens utiles :



> Stade connecté : un test de 5G immersive à l’Orange Vélodrome pour OM-OL

> L’actualité de Jacques-Henri Eyraud dans nos archives.