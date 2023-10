Voici plus de vingt ans que le festival Cinehorizontes nous convie à découvrir la richesse du patrimoine cinématographique espagnol, et que de grands noms du 7e Art ou des talents émergents viennent à la rencontre du public. La 22e édition qui se tiendra du 4 au 17 novembre 2023 à Marseille dans plusieurs salles et lieux culturels de la cité phocéenne, mais aussi sur plusieurs communes de la Région Sud, ne dérogera pas à la mission que s’est fixée l’équipe du festival depuis sa création avec cette volonté chevillée au corps, de faire en sorte que : « Le public reparte avec des sentiments de découvertes, d’émotions et des moments de joie, qu’il n’avait pas forcément imaginés » souligne Jocelyne Faessel, présidente d’honneur du festival, lors de la conférence de presse.

Conférence de presse de présentation de l’édition 2023 de Cinehrizontes (Crédit DR)

Pari gagné, si l’on en juge par la fréquentation qui s’élève à 7 000 spectateurs dont 3 000 scolaires, en moyenne par an. Le nouvel opus qui s’annonce, devrait confirmer ce succès avec un programme foisonnant composé d”une cinquantaine de films inédits, en présence de prestigieux invités issus de la scène cinématographique, artistique et culturelle (réalisateur. rice.s, acteur.rice.s, musicien.ne.s, historien.ne.s du cinéma, universitaires et directeur.rices de musée), agrémentée de conférences, de spectacles vivants, d’expositions, d’ateliers pour le jeune public, avec en point d’orgue, la célébration du cinquantième anniversaire de la mort de Pablo Picasso.

Cinehorizontes, 22e : Fernando León de Aranoa et Javier Guttiérez invités d’honneur

En tête d’affiche de cette 22e édition, le réalisateur Fernando León de Aranoa sera le parrain du festival. Considéré comme le chef de file du cinéma social espagnol, étiquette que le réalisateur refute, préférant affirmer sa volonté à comprendre le monde avant tout. Le cinéaste, couvert de récompenses avec la comédie El buen patrón viendra en personne conduire une masterclass et présenter plusieurs séances consacrées à son oeuvre, à commencer par la soirée d’ouverture, où il présentera son nouveau long-métrage Sintiéndolo mucho : un documentaire consacré Joaquín Sabina, chanteur et compositeur bohème, très populaire en Espagne, (vendredi 10 novembre à 20h au Prado).

Autre invité d’honneur, l’acteur Javier Guttiérez. Récompensé à deux reprises par le Goya du meilleur acteur, pour son rôle d’inspecteur dans le palpitant thriller La Isla Minima d’Alberto Rodríguez, puis quatre ans après pour son interprétation d’un écrivain manipulateur dans El Autor de Manuel Martin Cuenco, Javier Guttiérez, compte parmi les acteurs espagnols les plus prolifiques de sa génération.

Javier Guttiérez (Crédit DR)

Il sera présent à Marseille, le temps d’un week-end pour présenter son nouveau film Honeymoon de Enrique Otero (samedi 11 novembre à 20h au Prado), et Campeones de Javier Fesser, dans lequel il interprète un entraîneur d’une équipe de basket-ball composée de personnes handicapées mentales. (dimanche 12 novembre à 14h au Prado).

Cinehorizontes 2023 : un large éventail du cinéma espagnol contemporain

Du thriller à la comédie, en passant par le film historique, le film sur les arts ou encore le film d’animation, les festivaliers, y compris le jeune public auront un large choix parmi la kyrielle de nouveautés sélectionnées dans les quatre couloirs compétitifs (fiction, documentaire, belle jeunesse et court-métrage), sans compter les films qui seront présentés dans la section panorama ou encore ceux de la section dédiée à l’actualité des grands cinéastes espagnols. À cet égard, il ne faudra pas manquer, Cerrar Los Ojos (Fermer les Yeux) de Victor Erice, présenté à Cannes cette année. Une oeuvre testamentaire du réalisateur de l’Esprit de la Ruche, sur la disparition soudaine d’un célèbre acteur espagnol pendant le tournage d’un film.

Et s’il s’avère impossible de citer tous les films on notera dans la compétition, la présence de realisateur.rices trentenaires à l’instar de Álvaro Gago Díaz (Matria), Itsano Arana (Las Chicas están bien. Les filles vont bien), ou encore Estibaliz Urresola Solaguren, (20.000 espèces d’abeilles. 20.000 espèces d’abeilles). Enfin, dans ce programme foisonnant les férus de thrillers trouveront certainement matière à frissonner avec Upon entry, La LLegada de Juan Sebastián Vásquez, un film glaçant nous disent les organisateurs, porté entre autres par Bruna Cusi, Goya de la meilleure actrice en 2018, qui sera présente à Marseille (jeudi 16 novembre à 14h et samedi 11 novembre à 16h au cinéma le Prado).

Bruna Cusi, Goyade la meillure actrice en 2018 (Crédit : CC Carlos Delgado

Plein feu sur Picasso !

En cette année de célébration du cinquantième anniversaire de la mort de Pablo Picasso, les organisateurs de Cinehorizontes 2023 ont mis le paquet pour participer à la commémoration du génie espagnol. Ainsi, au cours de ces dix jours, une pléiade d’événements dédiés à l’artiste (projections, conférences, récits musicaux, expositions, ateliers, y compris un bal sévillan) seront organisés dans plusieurs lieux des villes partenaires.

Ce programme spécifique mettra en lumière l’artiste et son oeuvre, en particulier son travail sur la céramique, mais aussi les liens qui unissent le maître à la musique, à la poésie, et à la danse évidemment. Du côté de l’image en mouvement, les aficionados et amateur.rice.s se réjouiront de (re)découvrir des documentaires sur l’artiste, notamment l’incontournable Mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot, Guernica de Robert Hessens et Alain Resnais, ou encore Le Regard Picasso de Nelly Kaplan, avec cerise sur le gâteau, un inédit réalisé par Alain Jaubert : Le Subtil Oiseleur, Michel Foucault de Velasquez à Picasso; dans ce film élaboré à partir d’un scénario conçu par le philosophe Michel Foucault, le réalisateur revisite les 58 tableaux que Picasso avait consacrés aux Ménines de Vélasquez.

Päblo Picasso (Collection Gaumont)

En parallèle des projections, quatre conférences (toutes en accès libre) seront proposées dans le cadre de Cinehorizontes, conduites par des directeurs de musées et des experts du secteur. Les thématiques abordées seront les suivantes :

“Les grands nus de Picasso” par Jacques Terrasa, professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste en iconograhie espagnole (mardi 7 novembre à 18h à la Mairie du 1er/7e arrondissement), le lendemain “Le Musée Pablo Picasso de Barcelone” par son directeur Emmanuel Guigon (mercredi 8 novembre à 18h, à la Mairie du 1er/7e arrondissement), puis “Au rendez-vous des poètes, Picasso et les livres” par Carlos Ferrer Barrera, programmateur à la Casa Natal de Pablo Picasso à Malaga (mardi 14 novembre à 15h 45 à la Vieille Charité), et enfin “À l’épreuve du feu, Picasso et la céramique” par Céline Graziani, directrice du Musée Magnelli à Vallauris (mercredi 15 novembre à 16h 30, à l’Université du Temps Libre).

Rendez-vous pour le traditionnel prélude cubain “Ventana Cubana”, samedi 4 novembre au cinéma l’Alhambra, placé cette année sous le thème de “la nouvelle masculanité”. Un festival dans l’air du temps … À Marseille, les projections auront lieu principalement au cinéma Le Prado, mais aussi à l’Alhambra, à l’Artplexe Canebière, aux Variétés ainsi qu’à la Grotte Cosquer.

