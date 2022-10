Share on Facebook

Après la première édition des « Women Coders », une formation dédiée aux femmes, qui vise à répondre au défi de l’inclusion numérique lancée en 2021, « Le Wagon » lance la deuxième promotion, inaugurée par la députée européenne et Vice-présidente du groupe Renew Europe Sylvie Brunet.

L’objectif de cette initiative est de lutter contre les inégalités femmes-hommes dans l’économie numérique et de promouvoir l’inclusion s’attaquant aux discriminations fondées sur le genre qui touchent particulièrement les métiers du codage et du développement web. Pendant dix semaines, des femmes résidentes du département des Bouches-du-Rhône seront formées à des métiers pour lesquels les besoins de profils qualifiés sont particulièrement élevés et où elles sont largement sous-représentées.

La députée européenne et vice-présidente du groupe Renew Europe @syl_brunet explique pourquoi elle soutient le programme de @LeWagonMrs en tant que marraine 👇🏼 pic.twitter.com/hxWGshKPcn — Gomet’ (@Gometmedia) October 21, 2022

Sylvie Brunet soutient ce projet local qu’elle promeut au Parlement européen comme une bonne pratique en matière de lutte contre les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. Cet événement de lancement est labellisé dans le cadre de la semaine européenne du code #EUCodeWeek.

Une jeune femme qui a rejoint l’école début octobre témoigne : « J’ai décidé de suivre cette formation parce que j’aimerais aussi qu’il y ait plus de produits numériques comme des applications faites par des femmes pour des femmes. Je pense par exemple aux apps menstruelles qui sont faites par des hommes ».