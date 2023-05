Share on Facebook

Le spécialiste français du travail temporaire et des ressources humaines, Proman (CA : 3,8 milliards d’euros), fondé à Manosque en 1990 par le couple Roland et Evelyne Gomez, a annoncé le 27 avril dernier l’acquisition de PeopleShare (CA : 160 millions de dollars). Cette agence de recrutement américaine, basée dans la banlieue de Philadelphie, en Pennsylvanie, a été fondée en 2005 par Ryan Clark et David Donald.

Spécialisée dans le tertiaire et l’industrie, elle dispose d’un réseau de 40 agences réparties dans huit États. PeopleShare compte 250 collaborateurs pour 600 clients actifs selon les chiffres communiqués par la société.

Proman aux USA : 4e acquisition aux Etats-Unis depuis 2018

Il s’agit de la quatrième emplette sur le continent américain pour Proman, qui ne cesse de renforcer son influence outre-Atlantique depuis son arrivée en 2018. Fort de ce nouvel investissement, le groupe d’intérim espère atteindre les 480 millions de dollars de CA en 2023 aux Etats-Unis.

Juin 2022 : Proman s’offre le Néerlandais Timing

« Avec PeopleShare, nous renforçons notre présence aux Etats-Unis ! Les opportunités de développement avec ce nouveau partenariat sont énormes. Nous avons une grande complémentarité géographique et sectorielle. Les équipes vont travailler main dans la main pour atteindre notre objectif de 480 millions de dollars de chiffre d’affaires cette année », déclare Roland Gomez, le président du groupe Proman.

Avec 915 agences dans 16 pays dont 400 en France, Proman déclare faire travailler 100 000 collaborateurs intérimaires chaque jour. Le groupe est le prestataire de plus de 45 000 entreprises des secteurs comme l’industrie, le BTP, la logistique, le tertiaire ou l’automobile. En très forte croissance ces dernières années, Proman, qui réalisait 550 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2011, vise les six milliards à horizon 2025.

