Le dimanche 26 mai 2024, les passionnés de vélo se donnent rendez-vous à Aix-en-Provence pour la 4ème édition de la Fête du Vélo, un événement co-organisé avec enthousiasme par la Ville d’Aix-en-Provence et l’Adava (Association pour le développement des alternatives à la voiture à Aix). Le Cours Mirabeau, joyau emblématique de la ville, sera le théâtre principal de cette journée, de 10 heures à 18 heures.

Fête du vélo à Aix-en-Provence (Crédit Gomet’)

Les festivités s’annoncent riche en activités pour tous les participants, qu’ils soient cyclistes aguerris ou simples amateurs. Au programme : démonstrations spectaculaires, parcours thématiques, et animations ludiques jalonneront le parcours du Cours Mirabeau. En plus, la ville prévoit même des démonstrations de saut à vélo et un spectacle du Ciam.

Une journée éducative et informative

Cette Fête du Vélo ne se limite pas à une simple journée de divertissement. Elle se veut également un rendez-vous éducatif et informatif, avec la présence de stands institutionnels, associatifs et professionnels. Ces derniers auront pour mission d’informer et de sensibiliser le public à l’importance des mobilités actives et à la pratique du vélo au quotidien.

Une des particularités de cet événement est la convergence vélo vers La Rotonde, rassemblant les cyclistes de tout le Pays d’Aix. Cette initiative vise à promouvoir la sécurité des cyclistes en démontrant la force de la communauté cycliste dans la région. Pour participer à cette convergence, les intéressés sont invités à contacter le référent de leur commune, dont les coordonnées sont disponibles sur le site internet de l’Adava.

L’Adava et la ville d’Aix-en-Provence comptent sur vous !

Pour assurer le succès de cette journée, l’Adava et la Ville d’Aix-en-Provence font appel à la générosité et à l’engagement des bénévoles. Leur contribution a été déterminante lors des éditions précédentes, et leur aide est une nouvelle fois sollicitée pour garantir le bon déroulement de l’événement. En effet, que ce soit pour encadrer les activités, promouvoir les animations, ou assurer la logistique, chaque coup de main est précieux.

Ainsi, chacun est appelé à participer à sa manière à cette fête du vélo, que ce soit en tant que bénévole, cycliste participant, ou simple visiteur curieux. Car au-delà de la célébration d’une passion commune, la Fête du Vélo à Aix-en-Provence est aussi l’occasion de mettre en lumière les bienfaits de ce mode de déplacement doux et écologique. Comme lors des éditions précédentes Gomet’ sera présent sur le cours Mirabeau pour suivre l’actualité de la journée et réaliser des interview des acteurs présents. Passez nous voir !

Olivier Domenach (Adava) et Jean-François Eyraud (Gomet’ media) sur le plateau Radio Cyclo – Gomet’ à la Fête du vélo à Aix le 14 mai 2023 (Crédit Radio Cyclo)

Liens utiles :



> [Zapping] Radio Cyclo – Gomet’ : les interviews à la Fête du vélo à Aix

> Toutes les actualités mobilités et transports