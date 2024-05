Les obsèques de l’ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin, décédé lundi 20 mai, auront lieu ce jeudi 23 mai, à la cathédrale de la Major à Marseille (2e). Selon les informations fournies par la Ville de Marseille, le cortège funéraire doit partir de la maison de l’ex-édile à Mazargues aux alentours de 14h. Un premier arrêt sera marqué devant l’église de Mazargues, puis un second au niveau de l’hôtel de Ville, où les marins-pompiers doivent rendre un hommage. Le cercueil entrera ensuite à partir de 15h dans la cathédrale, où sera célébrée une messe présidée par le cardinal et archevêque de Marseille Jean-Marc Aveline.

Si la cérémonie est ouverte au public, une jauge devra être respectée à l’intérieur de l’édifice religieux, avec une priorité pour les invités. Parmi ces derniers, de nombreuses personnalités locales et nationales sont attendues. Les anciens présidents de la République Nicolas Sarkozy et François Hollande sont ainsi annoncés, de même que la première dame Brigitte Macron.



Le secrétaire général de l’Elysée Alexis Kohler, bras droit d’Emmanuel Macron, sera également présent et doit prendre la parole, le président de la République étant en Nouvelle-Calédonie. Autre personnalité citée parmi les invités, le prince de Monaco Albert II. S’ajoute à ce panel les personnalités locales : la secrétaire d’Etat Sabrina Agresti-Roubache, le président de Région Renaud Muselier, le maire de Marseille Benoît Payan où encore la présidente de la Métropole et du Département Martine Vassal. Pour les personnes qui ne pourront pas entrer dans la cathédrale, des écrans de retransmission vidéos seront installés sur le parvis et les images retransmises par le diocèse de Marseille.

