Le 8 février 2023, Séverine Fantapie et Emmanuel Delannoy lancent la Fresque de l’économie régénératrice dans les locaux de l’incubateur Inter-made. La première est ingénieur-docteur en sciences du vivant, le deuxième est économiste, co-directeur de l’association Cultures permanentes, président de l’incubateur de l’économie sociale et solidaire Inter-made.

Tous les deux avaient animé cette fresque lors des premières rencontres de la finance verte et solidaire organisées par Gomet’ en novembre dernier.

La fresque de l’économie régénératrice en novembre 2023 aux 1ères rencontres de la finance verte et solidaire (Crédit Gomet’/JYD)

Jeudi 16 mai 2024, au QG des éco-acteurs à Marseille allée Gambetta, le 1000e participant a pris part à cet atelier de sensibilisation qui questionne l’économie sur son sens, son fonctionnement et ses limites avant de proposer d’envisager des approches pour un futur qui respecte les limites planétaires et humaines.

Chaque fresque est unique, de par les échanges entre les participants mais aussi par la forme produite à l’issue de l’atelier, pour faire émerger un modèle économique basé sur la régénération du vivant. Ce jeudi, les participants ont l’« éclonomie », soit l’éclosion d’une nouvelle forme d’économie, comme « une plante qui sort de terre pour porter les valeurs de la régénération. »

En fin de session, tous sont invités à « aller interroger sur ce à quoi on veut contribuer » mais « avant d’interroger la raison d’être collective, il faut interroger la raison d’être individuelle pour être aligné entre ce que l’on fait et nos valeurs. » Imaginer de nouveaux schémas, de nouveaux récits, interroger la notion de bonheur (repose-t-elle sur l’être ou sur l’avoir ?) pour être dans une approche active plus que réactive, pour, aussi stimuler notre capacité à se projeter en avant…

Emmanuel Delannoy, la main de la fresque de l’économie régénératrice (Crédit Gomet’)

