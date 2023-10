L’association Latinissimo, organisatrice de la Fiesta des Suds et La Camargue du coeur organisent cette fin d’après-midi ce samedi 7 octobre une cavalcade avec une centaine de chevaux de Camargue et une trentaine de gardians. Le défilé débutera aux alentours de 18h30 sur le Vieux-Port au niveau de La Samaritaine, avant de parcourir le quai du Port en direction du Mucem.

Le cortège, organisé pour l’anniversaire de la première cavalcade il y a trente ans par la Fiesta et en hommage à Bernard Aubert, le directeur artistique et co-fondateur de l’événement, décédé cet été, parcourra ensuite le Quai du port pour rejoindre l’esplanade du J4. Sur place les gardians seront présentés vers 19h devant la grande scène de la Fiesta installée devant le Mucem.

Archives Jean Yves Delattte.

Et demain dimanche, la Fiesta des Suds joue les prolongations de 12h à 19h en accès libre sur l’esplanade du J4. Concerts, dancefloor, animations, sardinade, concours de pétanque, ateliers pour petits et grands, parcours avec le Mucem et la Grotte Cosquer et espaces ludiques : la Fiesta des Suds met ses habits du dimanche pour une journée festive et familiale.

