Latinissimo, l’association organisatrice de la Fiesta des Suds depuis plus de 30 ans, propose une édition particulière cette année (du jeudi 5 au dimanche 8 octobre), dédiée à Bernard Aubert, pionnier et fondateur de la Fiesta des Suds, décédé cet été.

La Fiesta des Suds est un événement incontournable dans le paysage culturel de Marseille et sa région. Depuis sa création en 1992, elle incarne une mixité et une passion pour la musique, rassemblant des publics variés comptant plus de 65 % de femmes, autour d’une expérience festive. En perpétuelle évolution, la Fiesta des Suds ne cesse d’explorer de nouveaux horizons artistiques. Cette année, la Fiesta nous donne rendez-vous du 5 au 8 octobre pour célébrer ensemble la musique et la diversité. Cette grande fête, qui rappelle tantôt le carnaval, la feria, la fête de quartier ou encore la nouba orientale, est devenue au Sud, un moment emblématique du « vivre ensemble », cher à Bernard Aubert.

Présentation de la Fiesta des suds 2023 au Dock des suds le 12 septembre 2023 (Crédit JY Delattre)

Le retour de la Grande cavalcade et de la Bodega

La Fiesta des Suds 2023 fêtera Bernard Aubert, son directeur artistique pendant 30 ans, qui nous a quitté au mois d’août 2023. Pour cet hommage, c’est tout d’abord, le retour de la Grande cavalcade sur le Vieux-Port, clin d’œil à la seconde édition en 1993. La Fiesta des Suds 2023 offre avec La Camargue Du Cœur, une extraordinaire cavalcade de 100 chevaux camarguais en liberté. Une chevauchée magique emmenée par 30 gardian(e)s, entre la Canebière et l’esplanade du J4 en ouverture de la soirée du samedi 7 octobre, accompagné par la célèbre Banda du Dock.

La calvacade sur le Vieux-Port en 1993 (Crédit archives DR).

Autre retour magique cette année, la mythique Bodega, lieu légendaire des fins de nuit du Dock des Suds, la Bodega renaît au J4 à l’occasion de la 32e Fiesta des Suds. Avec son comptoir, ses DJ’s, ses mélopées sévillanes, sud-américaines, méditerranéennes ou africaines, la Bodega promet du 5 au 8 octobre l’ambiance authentiques des fêtes du Sud.

Une programmation éclectique et vibrante

Au fil des années, l’orientation musicale tout d’abord définie comme les musiques de tout les suds, s’est élargie pour englober un vaste champ des musiques actuelles, incluant rock, pop, chanson, hip-hop, électro et bien d’autres. La Fiesta offre ainsi une programmation généraliste mais toujours audacieuse, mettant en lumière tant des artistes confirmés que des talents émergents, ou les pépites locales, tout en restant fidèle à « l’esprit Fiesta ».

Cette année, la Fiesta des Suds continue de séduire avec des noms comme Ibrahim Maalouf, DouceSoeur, Barrut, Flavia Coelho Soundsystem & guests, Gaye Su Akyol, La Femme, ou encore Tiken Jah Fakoly (tout le détail de la programmation sur le site de la Fiesta des Suds).

Un visuel confié à une affichiste marseillaise

La méduse onirique de la Fiesta des Suds 2023 est l’œuvre de Jeanne Macaigne, illustratrice, auteure et affichiste. Dessinatrice de presse ou pour des institutions culturelles, cette Marseillaise fait émerger d’une posidonie chimérique une méduse facétieuse attirée par la lumière.

Les soirées Fiesta c’est aussi, tous les soirs, des déambulations nocturnes sur une esplanade réinventée, entre oasis de restauration et village d’initiatives responsables.

Nouveautés 2023 : une Fiesta festive et familiale gratuite, le dimanche après-midi 8 octobre

La Fiesta des Suds joue les prolongations le dimanche 8 octobre de 12h à 19h en accès libre sur l’esplanade du J4. Concerts, dancefloor, animations, sardinade, concours de pétanque, ateliers pour petits et grands, parcours avec le Mucem et la Grotte Cosquer et espaces ludiques : la Fiesta des Suds met ses habits du dimanche pour une journée festive et familiale. Sous le soleil exactement.

