En 2020, Smalt Capital avait lancé le Fonds Sud Horizon, qui associait pour la première fois les métropoles et les chambres de commerce de Nice et Marseille et la Caisse d’épargne. L’assureur Allianz vient abonder le tour de table avec 10 millions€. Une partie ira conforter le Fonds Runaissance, lancé la même année, afin de soutenir…