Dans une lettre adressée à ses partisans mercredi 13 juillet, Renaud Muselier, président de l’association Cap sur l’avenir qui réunit ses fidèles, franchit une nouvelle étape dans sa trajectoire d’indépendance. « À la rentrée, je vous présenterai donc un nouveau chemin, une nouvelle formation politique régionale dans laquelle vous engager au niveau local, pour votre région, pour votre département, pour votre commune. Un parti réinventé, Cap sur l’avenir – Nos territoires d’abord, pour défendre politiquement les intérêts de tous les territoires, de tous les habitants de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur » écrit l’ex-Les Républicains.



Après sa réélection en juillet 2021 à la tête du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur face au candidat RN Thierry Mariani, Renaud Muselier a pris ses distances avec son ancien parti, contestant la ligne nationale. A l’automne, 2021 il a claqué la porte des Républicains tout continuant à affirmer ses valeurs du gaullisme social. Lors de la dernière élection présidentielle il s’est affiché en soutien du président sortant Emmanuel Macron.

Renaud Muselier : « quelle que soit votre famille (…) dans l’arc démocrate et républicain »

Dans sa lettre, Renaud Muselier, précise que l’adhésion à Nos territoires d’abord « n’interdira aucune double, voire triple appartenance, sur la base de ce que nous avons réussi à faire aux élections régionales : y seront donc bienvenus tous ceux qui veulent contribuer à la réussite de notre territoire, quelle que soit votre famille politique d’origine dans l’arc démocrate et républicain. » Une démarche qui ressemble bien à la constitution d’une base de militants et d’un appareil prêts à soutenir de futurs candidats aux prochaines élections locales.

De là imaginer une candidature de Renaud Muselier lui-même ? L’ancien secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères de Jacques Chirac vient d’envoyer un nouveau signal. Le prochain scrutin local aura lieu en 2026 avec les élections municipales…

Document source : l’intégralité de la lettre de Renaud Muselier

Mes chers amis,



Depuis de nombreuses années, vous m’avez témoigné votre soutien, votre aide et parfois même votre amitié dans toutes les démarches politiques que j’ai entreprises.



À la veille de notre Fête nationale, et d’un été particulièrement mérité pour chacun d’entre nous, j’ai souhaité vous écrire pour vous faire part de mon sentiment, et pour tracer un nouveau chemin avec vous.



Nous sortons d’une période politique particulièrement rythmée – en trois ans, cinq élections : des municipales 2020 marquées par la pandémie, jusqu’aux élections présidentielles et législatives cette année, en passant par des élections régionales et départementales intenses en 2021. Cette période est maintenant terminée, et nous pouvons jeter un regard objectif et lucide sur les échéances électorales que nous avons vécues.



Grâce à l’addition, grâce au rassemblement des écologistes raisonnables jusqu’à la droite gaulliste, nous avons réussi à remporter les élections régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur ! Cette union des républicains et des démocrates est maintenant représentée au conseil régional par une majorité de 84 élus, composée par 11 familles politiques qui travaillent ensemble pour notre région d’abord.



Dans toutes les autres configurations où l’unité n’était pas au rendez-vous, dans tous les autres scénarios de fracture entre la droite républicaine et le centre, les élections ont été perdues à l’échelle régionale. J’en tire donc une conclusion simple : l’avenir politique de notre région se fera dans l’unité, loin des considérations parisiennes, en apprenant à travailler ensemble.



À la rentrée, je vous présenterai donc un nouveau chemin, une nouvelle formation politique régionale dans laquelle vous engager au niveau local, pour votre région, pour votre département, pour votre commune. Un parti réinventé, Cap sur l’avenir – Nos territoires d’abord, pour défendre politiquement les intérêts de tous les territoires, de tous les habitants de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Cette démarche n’interdira aucune double, voire triple appartenance, sur la base de ce que nous avons réussi à faire aux élections régionales : y seront donc bienvenus tous ceux qui veulent contribuer à la réussite de notre territoire, quelle que soit votre famille politique d’origine dans l’arc démocrate et républicain.



Pour ma part, je suis et je reste un homme de droite, un gaulliste, un chiraquien, un sarkozyste, un libéral, et j’ai appris à travailler avec tous ceux qui veulent se battre avec moi, pour vous tous. Membre fondateur de l’UMP, puis des Républicains, mon engagement politique s’est toujours fait pour mon pays. J’ai cette liberté, que j’ai acquise en additionnant, en rassemblant autour d’un projet et d’une vision pour la région. C’est donc en tant que président de région, et en défenseur de mon territoire au-delà de nos différences politiques, que je vous propose cette réflexion et ce nouveau chemin. Ce qui vaut pour moi vaut pour vous tous : en vous engageant pour Nos territoires d’abord, vous n’aurez à renoncer à aucun de vos engagements politiques nationaux, sous vos propres étiquettes d’élu, de militant ou de sympathisant.



Dès le mois de septembre, je vous préciserai les conditions d’organisation, et d’adhésion, à cette nouvelle structure régionale et respectueuse des lois de la République française. Pour ceux qui veulent d’ores et déjà s’engager à mes côtés dès cet été, je vous invite à m’écrire à l’adresse contact@renaudmuselier.fr afin que nous puissions commencer à échanger, avec mes équipes, à propos de cette initiative.



Avec toute mon amitié,



Renaud MUSELIER,

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président délégué de Régions de France

Président de Cap sur l’Avenir

