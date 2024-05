Les archives de Gomet’ (10 ans d’actualité depuis le 1er septembre 2014) racontent comment les Jeux Olympiques sont finalement arrivés en France et à Marseille en particulier. Une chronologie qui commence dans nos colonnes dès le 8 novembre 2014 par un appel de notre jeune media. « Après l’annonce de François Hollande qui a souhaité jeudi 7 novembre que Paris organise les Jeux Olympiques d’été en 2024, et les hésitations de la maire de Paris, Anne Hidalgo, nous proposons que la France choisisse la métropole d’Aix Marseille Provence comme site d’accueil de ces JO. Qu’en pensez-vous ? Exprimez-vous en participant à notre nouveau vote. Vous pouvez aussi nous transmettre vos commentaires sur notre page Facebook ou en réagissant sur cette page. » De là à penser que nous avons changé le cours des événements, pas de certitudes (!) mais déjà un joli clin d’oeil.



Lundi 13 avril 2015. MARSEILLE CANDIDATE. Candidature aux JO 2024, c’est parti ! Au lendemain des votes des conseils municipaux de Marseille et Paris autorisant ces villes à se porter candidates à l’organisation des Jeux Olympiques 2024, Thierry Braillard, le secrétaire d’Etat aux sports se félicite que Marseille s’implique pour les épreuves de voile. Il déclare que « Marseille a toute sa place » dans cette candidature tout en précisant que d’autres villes ont aussi leur chance comme La Rochelle. Ce qui peut compter pour le Comité international olympique c’est la distance entre les sites observe-t-il considérant que celà pouvait être «un point faible pour Marseille.» Pour avoir sa chance d’organiser les JO 2024, le comité national olympique français va devoir effectivement monter une candidature la plus respectueuse du cahier des charges du comité international olympique. Outre La Rochelle, Brest, Lorient, la Normandie ou encore Hyères ont également montré leur intérêt ou fait acte de candidature pour organiser les épreuves de voiles qui ne peuvent pas se tenir à Paris.

Lundi 7 septembre 2015. MARSEILLE SELECTIONNEE POUR LA VOILE. « Nous sommes prêts à hisser les voiles. Allez Paris !» Comme à son habitude avec son sens de la formule, Jacques Pfister, le président de la chambre de commerce de Marseille a été l’une des premières personnalités à réagir lundi 7 septembre après l’annonce de la sélection de Marseille comme ville d’accueil des épreuves de voiles des JO 2024 si Paris est retenue comme ville organisatrice des Jeux Olympiques. « C’est une excellente nouvelle, l’accueil d’un tel évènement-monde représenterait une chance unique pour la notoriété, l’attractivité et le rayonnement du territoire. Après l’Euro 2016, l’année Capitale du Sport 2017, Marseille Provence, terre de grands évènements est prête à hisser les voiles. Alors, une fois n’est pas coutume : allez Paris ! » a réagi Jacques Pfister, qui poursuit : « Cette première étape franchie, je souhaite féliciter Jean-Claude Gaudin, Dominique Tian et Didier Réault et les assurer que les acteurs économiques du territoire se tiennent à leurs côtés pour relever le défi ».

Crédit : Gomet’

Lundi 25 avril 2016. MARSEILLE ET PARIS REUNIS. Le bureau exécutif de la candidature de française aux Jeux Olympiques de 2024 se réunit au grand complet lundi 25 avril à Marseille. Pour l’occasion donc Thierry Braillard, secrétaire d’Etat aux Sports, revient dans dans la cité phocéenne un mois après sa visite consacrée à l’Euro 2016.Il est accompagné de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de MM. Bernard Lapasset et Tony Estanguet, coprésidents du Comité Paris 2024, et de Denis Masseglia, président du Comité National Olympique sportif français. Au menu de la journée, la visite des futurs sites olympiques de la capitale phocéenne, en compagnie de Jean-Claude Gaudin et d’athlètes marseillais qui accueilleront la délégation. L’union sacrée entre Paris et Marseille.

13 septembre 2017. LA CANDIDATURE DE PARIS RETENUE POUR LES JO 2024. Les yeux rivés sur l’écran, en direct de Lima au Pérou, la foule de Marseillais(e)s, élus, sportifs, acteurs du monde économique… serrés dans la salle des délibérations de l’Hôtel de Ville, ont accueilli la décision du CIO avec des applaudissements nourris. Paris recevra les JO en 2024 ! « Un choix gagnant », pour Jean-Claude Gaudin, permettant ainsi à Marseille de devenir, le temps de cette manifestation sportive planétaire, la capitale de la voile. Moment de fierté surtout « après ces deux années de travail intensif aux côtés des membres fondateurs de cette candidature, l’Etat, la Région Ile-de-France, le comité national olympique sportif et la ville de Paris », a rappelé Jean-Claude Gaudin. Nul doute que Marseille « portera haut les couleurs de la France ».

Les élus de la Ville de Marseille fêtent le choix de la France pour les JO 2024 (Crédit archives Gomet’)

21 septembre 2017. EMMANUEL MACRON EN VISITE A MARSEILLE. De retour de New-York, où il participait à l’assemblée générale des Nations-Unies, c’est avec une heure de retard qu’Emmanuel Macron fait son apparition à la Marina olympique, le 21 septembre ornée des anneaux de couleurs, qui recevra les épreuves de voile en 2024. Accueilli par le maire de Marseille, députés et élus marseillais, le président de la République a découvert le site et s’est projeté en 2024. Puis il s’est rendu à l’Hôtel de ville. Un président fier et heureux d’être dans la cité phocéenne, « Marseille, une ville majeure du patrimoine française et européenne », qui a réussi à accomplir « quelque chose d’unique : réconcilier Paris et Marseille. Je me félicite de l’entente entre les deux maires. »

Emmanuel Macron en visite olympique à Marseille en septembre 2017 (photo Gomet’/Archives/JYD)

Jeudi 7 juillet 2022. DEBUT DU CHANTIER DE LA MARINA. Top départ officiel pour la première épreuve marseillaise des Jeux de Paris 2024 : la construction de la Marina olympique du Roucas Blanc – une course contre la montre qui a en réalité déjà commencé depuis plusieurs mois, notamment avec le dragage de l’anse et le montage du pôle France. C’est ici, à l’extrémité sud de la Corniche Kennedy, qu’auront lieu les épreuves de voile des prochains Jeux olympiques et paralympiques (JOP). Malgré des remous en début d’année, liés à l’impossibilité d’installer la tribune spectateur à même la Corniche, la mairie de Marseille tient bon la barre, soutenue par les collectivités locales et le comité olympique. En fin d’après-midi, les principaux acteurs impliqués dans la construction de la Marina se sont réunis au cœur du chantier pour la pose symbolique de la première pierre. « Tous les indicateurs sont aux verts, nous sommes dans les temps », rassure Tony Estanguet, le président de Paris 2024 dont la dernière visite sur site remontait à mars dernier. Au sortir d’une « réunion de deux heures à la préfecture », l’ancien champion olympique français est « serein.»

Samedi 7 juillet 2023. EPREUVES TEST DES JO DE VOILE. Il fallait se pincer pour le croire ce vendredi 13 juillet au matin pour voir la rade sud de Marseille aussi immaculée. Car depuis le samedi 7 juillet, la zone est très contrôlée et interdite aux plaisanciers en raison de l’événement test (“test event”) de Marseille qui préfigure en situation réelle les JO de l’année prochaine. Au total, 10 disciplines de voile sont concernées : la planche à voile à foil (IQFoil) femmes et hommes (discipline inédite aux Jeux) ; le dériveur double (49er) femmes et hommes ; le dériveur solitaire femmes (Laser Radial ILCA 6) et hommes (Laser Radial ILCA 7) ; le kiteboard (formula kite) femmes et hommes (discipline inédite aux Jeux) ; le catamaran à foil double mixte (Nacra 17) ; le dériveur double mixte (470). Pour les organisateurs et la ville hôte, c’est aussi une grande répétition générale et un examen de passage pour démontrer leur capacité à être prêts pour 2024.

Lauriane Nolot et Axel Mazella après leur victoire vendredi 14 juillet 2023 à Marseille (Crédit capture vidéo FFVoile Guilain Grenier)

Mardi 2 avril 2024. LA MARINA OLYMPIQUE EST INAUGURÉE. A 115 jours du lancement officiel des Jeux olympiques, la marina du Roucas blanc, qui accueillera les épreuves de voile, a été inaugurée mardi 2 avril, en présence de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera, ainsi que de la secrétaire d’Etat à la ville, Sabrina Agresti-Roubache, et du président du comité d’organisation des Jeux olympiques Paris 2024, Tony Estanguet. L’occasion d’avoir un premier aperçu de l’héritage que laissera l’infrastructure dans le paysage marseillais, à l’issue des Jeux. Si la marina est fin prête à accueillir les JO, l’équation financière, en revanche, n’est pas totalement résolue… Car il manque toujours cinq millions d’euros pour boucler le budget global de la marina, qui s’élève autour de 49 millions d’euros.

Au centre : Amélie Oudeéa-Castera, l’adjointe aux grands événements de la Ville Samia Ghali et le maire de Marseille Benoît Payan lors de l’inauguration de la marina olympique, mardi 2 avril 2024 (crédit : JRG / Gomet’)

