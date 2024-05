Avec l’arrivée de la flamme olympique à Marseille, des restrictions de stationnement et de circulation sont prévues dans plusieurs quartiers de la ville à partir de ce dimanche 5 mai.

Afin de permettre au plus grand nombre de profiter des festivités, la Safim, gestionnaire de Marseille Chanot, rend accessible 24h/24h les 1 800 places de parking du site dès ce dimanche, sans réservation.

Jeudi 9 mai, malgré une circulation et un stationnement restreints dans le quartier pour le passage de la flamme Olympique, l’accès à Chanot sera possible tout au long de la journée avec, entre 16h30 et 20h, les entrées et sorties qui s’effectueront uniquement par le Boulevard Rabatau (Porte B) ou la Rue R.Teisseire (Porte C) précise la Safim.

Pratique :

Tarifs Véhicule: 7,50 € TTC pour 24h max.

Autocar : 55€ TTC pour moins de 6h 75 € TTC pour 24h max.

Paiement en entrée, C.B. uniquement

La Ville de Marseille a publié sur son site l’ensemble des rues concernées par les restrictions de stationnement dans le périmètre du 8e arrondissement. Voici la liste complète.

Le stationnement sera interdit dans les voies suivantes :

(tous types de véhicules dont 2/3 roues, EDP ou vélo sauf aux véhicules liés à l’organisation et aux véhicules de secours) :

AVENUE DU PRADO des deux côtés entre la RUE LIANDIER et le ROND POINT DU PRADO / JACQUES CHIRAC dont les îlots centraux

des deux côtés entre la RUE LIANDIER et le ROND POINT DU PRADO / JACQUES CHIRAC dont les îlots centraux CONTRE ALLÉE PAIRE PRADO CASTELLANE des deux cotés entre le n°192 de l’AVENUE DU PRADO et la CONTRE ALLÉE PAIRE PRADO PLAGE (ROND POINT DU PRADO)

des deux cotés entre le n°192 de l’AVENUE DU PRADO et la CONTRE ALLÉE PAIRE PRADO PLAGE (ROND POINT DU PRADO) CONTRE ALLÉE IMPAIRE PRADO CASTELLANE des deux cotés entre le BOULEVARD RABATAU (ROND POINT DU PRADO) et la RUE LIANDIER

des deux cotés entre le BOULEVARD RABATAU (ROND POINT DU PRADO) et la RUE LIANDIER AVENUE DU PRADO des deux côtés le ROND POINT DU PRADO / JACQUES CHIRAC et la RUE JEAN MERMOZ dont les îlots centraux

des deux côtés le ROND POINT DU PRADO / JACQUES CHIRAC et la RUE JEAN MERMOZ dont les îlots centraux CONTRE ALLÉE PAIRE PRADO PLAGE des deux cotés entre la CONTRE ALLÉE PAIRE PRADO CASTELLANE et la RUE JEAN MERMOZ

des deux cotés entre la CONTRE ALLÉE PAIRE PRADO CASTELLANE et la RUE JEAN MERMOZ CONTRE ALLÉE IMPAIRE PAIRE PRADO PLAGE des deux cotés entre l’AVENUE DE MAZARGUE et la CONTRE ALLÉE PAIRE MICHELET

des deux cotés entre l’AVENUE DE MAZARGUE et la CONTRE ALLÉE PAIRE MICHELET RUE LIANDIER des deux côtés sur 20 mètres entre le N°8 et la CONTRE ALLÉE IMPAIRE PRADO CASTELLANE

des deux côtés sur 20 mètres entre le N°8 et la CONTRE ALLÉE IMPAIRE PRADO CASTELLANE BOULEVARD DU DOCTEUR RODOCCANACHI sur 20 mètres entre CONTRE ALLÉE PAIRE PRADO CASTELLANE et le N°8 du BOULEVARD DU DOCTEUR RODOCCANACHI

sur 20 mètres entre CONTRE ALLÉE PAIRE PRADO CASTELLANE et le N°8 du BOULEVARD DU DOCTEUR RODOCCANACHI BOULEVARD LATIL des deux cotés sur 20 mètres à partir la CONTRE ALLÉE IMPAIRE PRADO CASTELLANE vers le N°2 de la voie

des deux cotés sur 20 mètres à partir la CONTRE ALLÉE IMPAIRE PRADO CASTELLANE vers le N°2 de la voie ROND POINT DU PRADO / JACQUES CHIRAC en totalité

en totalité RUE PARADIS , sur l’alvéole d’arrêt minute au niveau du N°574

, sur l’alvéole d’arrêt minute au niveau du N°574 BOULEVARD RABATAU des deux cotés entre la RUE RAYMOND TEISSERE et le ROND POINT DU PRADO

des deux cotés entre la RUE RAYMOND TEISSERE et le ROND POINT DU PRADO RUE RAYMOND TEISSERE , entre le BOULEVARD RABATAU et le BOULEVARD DE LA PUGETTE

, entre le BOULEVARD RABATAU et le BOULEVARD DE LA PUGETTE RUE NEGRESKO côté impair entre l’AVENUE DE MAZARGUES et le BOULEVARD MICHELET

côté impair entre l’AVENUE DE MAZARGUES et le BOULEVARD MICHELET RUE NEGRESKO sur 20 mètres en la CONTRE ALLEE PAIRE MICHELET et le N°6 de la RUE NEGRESKO

sur 20 mètres en la CONTRE ALLEE PAIRE MICHELET et le N°6 de la RUE NEGRESKO RUE RAPHAEL entre la CONTRE ALLÉE PAIRE et la RUE RASONGLES

entre la CONTRE ALLÉE PAIRE et la RUE RASONGLES BOULEVARD MICHELET des deux côtés entre le ROND POINT DU PRADO / JACQUES CHIRAC et le ROND POINT DE MAZARGUES/LEGION D’HONNEUR

des deux côtés entre le ROND POINT DU PRADO / JACQUES CHIRAC et le ROND POINT DE MAZARGUES/LEGION D’HONNEUR CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET en totalité entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE du PRADO PLAGE et le BOULEVARD DE LA CORDERIE

en totalité entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE du PRADO PLAGE et le BOULEVARD DE LA CORDERIE CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET en totalité entre l’AVENUE MARIE BALAJAT et l’ALLÉE RAOUL MATTEI

en totalité entre l’AVENUE MARIE BALAJAT et l’ALLÉE RAOUL MATTEI ALLÉE RAOUL MATTEI en totalité entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

en totalité entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET ALLÉE MARCEL LECLERC en totalité

en totalité ALLÉE RAY GRASSI en totalité

en totalité IMPASSE DE LA OLA

BOULEVARD GASTON RAMON coté commerces, le long des numéros 10T, 10B, 10, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 9, 5, 4, 3 et 2 de la RUE GASTON RAMON entre le ROND POINT PUGETTE / BARRAL / RAMON et la CONTRE ALLEE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET

coté commerces, le long des numéros 10T, 10B, 10, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 9, 5, 4, 3 et 2 de la RUE GASTON RAMON entre le ROND POINT PUGETTE / BARRAL / RAMON et la CONTRE ALLEE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET BOULEVARD GASTON RAMON coté du n°13 sur 20 mètres à partir de la CONTRE ALLEE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET

coté du n°13 sur 20 mètres à partir de la CONTRE ALLEE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET ROND POINT DE L’OBÉLISQUE LÉGION D’HONNEUR dans sa totalité

dans sa totalité BOULEVARD GUSTAVE GANAY côté pair sur 20 mètres à partir de la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET

côté pair sur 20 mètres à partir de la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET BOULEVARD GUSTAVE GANAY côté impair entre la TRAVERSE BARRAL et la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET

côté impair entre la TRAVERSE BARRAL et la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET BOULEVARD LORD DUVEEN entre la CONTRE ALLÉE PAIRE CASTELLANE PRADO et l’AVENUE DU PRADO

entre la CONTRE ALLÉE PAIRE CASTELLANE PRADO et l’AVENUE DU PRADO BOULEVARD DU DOCTEUR RODOCCANACHI sur 20 mètres entre l’AVENUE DU PRADO et la CONTRE ALLÉE PAIRE PRADO CASTELLANE

sur 20 mètres entre l’AVENUE DU PRADO et la CONTRE ALLÉE PAIRE PRADO CASTELLANE VOIE DE LIAISON PRADO CASTELLANE / PRADO N°274 CONTRE ALLÉE PAIRE PRADO CASTELLANE

VOIE DE LIAISON HERRIOT PRADO dans sa totalité.

dans sa totalité. AVENUE GABRIELLE dans sa totalité

dans sa totalité RUE JEAN MERMOZ sur 20 mètres en amont de la CONTRE ALLÉE PAIRE PRADO PLAGE

sur 20 mètres en amont de la CONTRE ALLÉE PAIRE PRADO PLAGE VOIE DE LIAISON PRADO/PRADO N°367 CONTRE ALLÉE IMPAIRE PRADO PLAGE

RUE PARADIS entre l’AVENUE DU PRADO et la CONTRE ALLÉE PAIRE PRADO PLAGE

entre l’AVENUE DU PRADO et la CONTRE ALLÉE PAIRE PRADO PLAGE RUE LIANDIER / l’AVENUE DU PRADO et la CONTRE ALLÉE IMPAIRE PRADO CASTELLANE

BOULEVARD LOUVAIN entre l’AVENUE DU PRADO et la CONTRE ALLÉE IMPAIRE PRADO CASTELLANE

entre l’AVENUE DU PRADO et la CONTRE ALLÉE IMPAIRE PRADO CASTELLANE BOULEVARD LOUVAIN des deux côtés sur 20 mètres en aval de la CONTRE ALLÉE IMPAIRE PRADO CASTELLANE

des deux côtés sur 20 mètres en aval de la CONTRE ALLÉE IMPAIRE PRADO CASTELLANE VOIE DE LIAISON PRADO CASTELLANE / PRADO N°241 CONTRE ALLÉE IMPAIRE PRADO CASTELLANE

BOULEVARD LATIL entre l’AVENUE DU PRADO et la CONTRE ALLÉE IMPAIRE PRADO CASTELLANE

entre l’AVENUE DU PRADO et la CONTRE ALLÉE IMPAIRE PRADO CASTELLANE VOIE DE LIAISON MICHELET/CONTRE ALLÉE N°30 entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET VOIE DE LIAISON MICHELET/CONTRE ALLÉE N°30 entre l’ALLÉE RAOUL MATTEI et le BOULEVARD MICHELET

entre l’ALLÉE RAOUL MATTEI et le BOULEVARD MICHELET RUE NEGRESKO (Voie de liaison) entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

(Voie de liaison) entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET VOIE DE LIAISON MICHELET/GRASSI entre l’ALLÉE RAOUL MATTEI et le BOULEVARD MICHELET

entre l’ALLÉE RAOUL MATTEI et le BOULEVARD MICHELET VOIE DE LIAISON MICHELET/CONTRE ALLÉE N°50 entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET RUE JACQUES PICON (Voie de liaison) entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

(Voie de liaison) entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET VOIE SANS NOM MICHELET CONTRE ALLÉE IMPAIR entre l’ ALLÉE RAOUL MATTEI et le BOULEVARD PICON

entre l’ ALLÉE RAOUL MATTEI et le BOULEVARD PICON VOIE DE LIAISON MICHELET/CONTRE ALLÉE HUVEAUNE entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET VOIE DE LIAISON MICHELET/CONTRE ALLÉE N°101 entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET BOULEVARD GASTON RAMON (Voie de liaison) entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

(Voie de liaison) entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET BOULEVARD BARRAL (Voie de liaison) entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

(Voie de liaison) entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET BOULEVARD GUSTAVE GANAY (Voie de liaison) entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET (en continuité du BOULEVARD BARRAL)

(Voie de liaison) entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET (en continuité du BOULEVARD BARRAL) BOULEVARD MICHELET (Voie de liaison) au niveau du numéro 160 de la voie entre les CONTRE ALLÉES PAIRE et IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET

(Voie de liaison) au niveau du numéro 160 de la voie entre les CONTRE ALLÉES PAIRE et IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET BOULEVARD MICHELET (Voie de liaison) entre les numéros 174 et 176 de la voie entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

(Voie de liaison) entre les numéros 174 et 176 de la voie entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET BOULEVARD MICHELET (Voie de liaison) entre les numéros 176 de la voie et l’entrée de la Résidence le Corbusier entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

(Voie de liaison) entre les numéros 176 de la voie et l’entrée de la Résidence le Corbusier entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET BOULEVARD MICHELET (Voie de liaison) face à l’entrée de la Résidence le Corbusier entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

(Voie de liaison) face à l’entrée de la Résidence le Corbusier entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET BOULEVARD LUCE (Voie de liaison) entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

(Voie de liaison) entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET RUE AVIATEUR LE BRIX (Voie de liaison) entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

(Voie de liaison) entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET VOIE DE LIAISON MICHELET/CONTRE ALLÉE N°346 entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET VOIE DE LIAISON MICHELET/CONTRE ALLÉE N°327 entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

N°327 entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET BOULEVARD MICHELET (Voie de liaison) entre les numéros 345 et 347 de la voie (au niveau de l’AVENUE TAINE) entre entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

(Voie de liaison) entre les numéros 345 et 347 de la voie (au niveau de l’AVENUE TAINE) entre entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET VOIE DE LIAISON MICHELET/CONTRE ALLÉE N°384 entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET VOIE DE LIAISON MICHELET/CONTRE ALLÉE N°375 entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET TRAVERSE DU FOUR NEUF entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET CHEMIN DE LA BONNAUDE entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET VOIE DE LIAISON MICHELET/CONTRE ALLÉE N°414 entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET RUE MARIUS PETIPA entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET BOULEVARD CAMILLE BLANC entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET RUE DESAUTEL entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET VOIE DE LIAISON MICHELET/CONTRE ALLÉE N°437 (au niveau de l’AVENUE MASSENET) entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET

(au niveau de l’AVENUE MASSENET) entre la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le BOULEVARD MICHELET BOULEVARD DE LA CONCORDE entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le ROND POINT MAZARGUES-LEGION D’HONNEUR

entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le ROND POINT MAZARGUES-LEGION D’HONNEUR AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY entre le ROND POINT MAZARGUES-LEGION D’HONNEUR et la TRAVERSE DES OLIVIERS

entre le ROND POINT MAZARGUES-LEGION D’HONNEUR et la TRAVERSE DES OLIVIERS VOIE SANS NOM entre le ROND POINT MAZARGUES-LEGION D’HONNEUR et la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET

entre le ROND POINT MAZARGUES-LEGION D’HONNEUR et la CONTRE ALLÉE IMPAIRE DU BOULEVARD MICHELET AVENUE MARIE BALAJAT entre la CONTRE ALLÉE PAIRE DU BOULEVARD MICHELET et le numéro 1 à la voie

Le parcours de la flamme olympique dans Marseille le 9 mai

