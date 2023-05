Share on Facebook

Après le succès de sa première édition l’année dernière, la « Nuit du bien commun » revient à Marseille le 5 juin prochain. Cette soirée est co-organisée par Obole et la Fondation de France Méditerranée pour permettre dix associations des Bouches-du-Rhône de lever des fonds pour développer leurs projets. Les associations retenues auront chacune trois minutes pour présenter leur projet sur scène et convaincre le public du Palais du Pharo de faire des dons en direct.

Les 10 projets retenus

Pilotine est une association qui développe l’apprentissage des métiers de la répartition navale et des métiers annexes de la mer

Cantina veut ouvrir un tiers-lieu culinaire, solidaire et anti-gaspillage ainsi qu'une plateforme de stockage et une cuisine professionnelle mutualisable

Clean my Calanques collecte des déchets et particulièrement des plastiques et sensibilise à l'environnement de la maternelle à l'université

Ensemble 2 générations Marseille veut essaimer au niveau local la structure nationale qui contribue à retisser le lien entre générations par le biais de la cohabitation intergénérationnelle

La Maison Marthe et Marie vient en aide aux femmes enceintes en situation de précarité en leur proposant une solution de colocation solidaire

Wake Up Café propose un accueil personnalisé de réinsertion socio-professionnelle pour les détenus ou sortants de prison dès les derniers temps de la détention

Festin avec le développement de « Les Beaux Mets », un restaurant bistronomique en milieu carcéral ouvert au public

La cité de l'agriculture avec le lancement et le développement d'une épicerie mobile accolée à la ferme urbaine Capri, crée en 2019 par la Cité de l'agriculture, en tournées dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) de Marseille, pour une alimentation plus saine

La Maison des Femmes Marseille accueille des femmes victimes de tout type de violence, avec leurs enfants, et offre une prise en charge globale

Kipawa propose l'apprentissage du français pour des demandeurs d'asile avec des cours dispensés par des professionnels, associés à des heures de bénévolat dans des associations locales

Les organisateurs et lauréats de la Nuit du bien commun lors de l’édition 2022 (crédit : LD /Gomet’)

Les partenaires de cette soirée philanthropique

Cette soirée bénéficie du soutien de la Fondation CMA CGM, Rothschild Martin Maurel, Pernod Ricard, de l’IECD-Institut Européen de Coopération et de Développement, de Willermin, CVE, la Compagnie Fruitière Foundation, Kardinalis Patrimoine, Fatec Group, Garden & City, le Fonds Epicurien Provence, la fondation ONET, Constructa, Deloitte, de l’EMD Business School et enfin de la Ville de Marseille.

Le commissaire-priseur Jean-Baptiste Renart sollicitera le public pour des dons allant de 100 à 5000 euros après chaque présentation. Depuis sa création en 2017, La Nuit du Bien Commun a permis de lever plus de 12 millions d’euros en France (400 000 euros lors de la dernière édition marseillaise) et de soutenir plus de 234 projets associatifs.

