La Fondation du patrimoine a dévoilé, vendredi 26 avril, les 100 premiers édifices (dont six dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur) qui bénéficieront de la collecte nationale en faveur du patrimoine religieux des villages de France. Ces édifices, situés sur l’ensemble du territoire, symbolisent les différents lieux de cultes historiques et nécessitent des travaux, généralement en urgence. Selon la Fondation, « 61% de ces édifices ne sont pas protégés au titre des monuments historiques, 55% sont fermés au public ou en péril, et près de 50% sont situés dans des communes de moins de 1 000 habitants ».

La Fondation du patrimoine annonce un besoin de financement de 15 millions d’euros pour sauver ces édifices. À ce jour, plus de 12 000 donateurs ont déjà apporté plus de 2,3 millions d’euros à la collecte, une réussite pour une opération thématique sans bénéficiaires préalablement identifiés. Cependant, l’appel aux dons se poursuit pour collecter les 12,7 millions d’euros manquants sur le site de la Fondation du patrimoine.

Liste des six lauréats de Provence-Alpes-Côte d’Azur :

Église de l’Invention-de-la-Sainte-Croix de Lurs (Alpes de Haute-Provence)

Église Notre-Dame-de-la-Colle de Sauze (Alpes Maritimes)

Église Saint-Léger de Saint-Léger-les-Mélèzes (Hautes-Alpes)

Chapelle Notre-Dame-du-Château de Saint- Etienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône)

Église Saint-Joseph du Broussan d’Evenos (Var)

Chapelle Notre-Dame du Groseau de Malaucène (Vaucluse)



Eglise de l’invention de la Sainte Croix à Lurs (Fondation du Patrimoine)

« Située au cœur du village perché de Lurs, site classé, l’église paroissiale de l’Invention-de-la-Sainte-Croix présente un grand intérêt architectural même si son état de conservation est préoccupant. Maintes fois remaniée et agrandie, elle abrite un fragment de la Sainte Croix rapporté des croisades par l’évêque Pierre de Sabran. Aujourd’hui, elle est ouverte de manière très ponctuelle pour les cérémonies religieuses. La restauration de la toiture de l’église et du clocher permettra en priorité de mettre en sécurité l’édifice et de pallier les infiltrations d’eau de pluie qui dégradent les voûtes intérieures et les décors peints. À terme, le projet complet de restauration pourrait être envisagé en cinq phases, dont la totalité s’élève à plus d’un million d’euros. », précise la Fondation du Patrimoine.

Rappelant l’annonce faite en septembre 2023 par le Président de la République à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, cette collecte nationale vise à aider les petites communes de moins de 10 000 habitants (et de moins de 20 000 habitants en outre-mer) à préserver leurs édifices religieux. Cette initiative ambitieuse vise à identifier et soutenir 1 000 édifices en quatre ans, tous cultes confondus.

« Un comité d’orientation œuvrant spécialement dans le cadre du patrimoine religieux a été constitué. Il est venu éclairer par ses travaux les enjeux de sauvegarde spécifiques à cette typologie et affiner les critères d’éligibilité à cette opération. Il associe acteurs publics et associatifs : ministères de la Culture et de l’Intérieur, l’Association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités, l’Association des maires ruraux de France, la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français, la Fondation Notre-Dame, Chantiers du Cardinal, Sites et Cités remarquables de France, l’Observatoire du Patrimoine religieux, l’Institut Pèlerin du patrimoine. Ce comité a vocation à formuler des propositions pour renforcer l’accompagnement en ingénierie des collectivités dans leur politique patrimoniale conformément aux objectifs de la collecte (10% fléchés sur ce sujet). », explique la Fondation du Patrimoine.

Un dispositif fiscal exceptionnel

À l’image de la souscription pour Notre-Dame de Paris, cette campagne nationale bénéficie d’un taux de déduction fiscale renforcé pour les particuliers de 75% jusqu’à 1 000 €. Au-delà de 1 000 €, les mesures fiscales habituelles s’appliquent (soit 66% du don réductible). Les dispositions fiscales concernant le mécénat des donateurs au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et des entreprises restent inchangées (soit respectivement 75% du don réductible dans la limite de 50 000 € et 60%).

Sur le territoire national, on recense plus de 50 000 lieux de culte, toutes religions confondues. Les communes sont propriétaires de 40 000 de ces sites, dont 80% sont situés dans des communes de moins de 10 000 habitants.

Ces édifices sont aujourd’hui menacés : ils luttent contre les ravages du temps, les aléas climatiques, ou faute de moyens, souffrent d’un manque d’entretien et de prévention des risques. Entre 3 000 et 5 000 d’entre eux sont dans un état sanitaire qui fait craindre pour leur pérennité et doivent être considérés en priorité. Les besoins pour sauver ces édifices sont immenses. Les petites collectivités qui en ont la charge sont souvent confrontées à d’importantes difficultés pour financer leur entretien ou leur restauration.

